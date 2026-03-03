Mi cuenta

La Xunta destinó 7 millones en 2025 a seguridad, gestión de flujos, promoción y oferta turística en Santiago

El Gobierno gallego expresa su preocupación por la bajada de turismo en Compostela y considera que no se debe solo a la marcha de Ryanair

Redacción
03/03/2026 23:05
Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela
Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela
Eladio Lois
La Xunta de Galicia destinó en 2025 más de siete millones de euros a distintas actuaciones en materia turística en Santiago de Compostela, como son la seguridad y la gestión de flujos en la Catedral de Santiago, la recepción y acogida de visitantes, así como a la promoción y generación de oferta complementaria en la ciudad a través del apoyo a distintos eventos.

En concreto, Turismo de Galicia "participa ampliamente" en la financiación de la seguridad, mantenimiento, ordenación y flujos de peregrinos en la capital de Galicia asumiendo mediante convenio los gastos de los dos grandes lugares más concurridos, la Catedral de Santiago y el Centro Internacional de Acogida de Peregrinos. Estas colaboraciones suponen una inversión de 1,38 millones.

Además, la Xunta trabaja también en el control de flujos turísticos, aplicando la inteligencia artificial a través de la instalación de sensores en el Monte do Gozo y también en la Praza do Obradoiro para obtener información ajustada a la realidad sobre la llegada de peregrinos a la ciudad compostelana.

Turismo de Galicia desarrolla también una campaña anual de promoción del destino en el que Santiago de Compostela, como meta del Camino, tiene un especial protagonismo. Por otra parte, la Xunta invierte un millón en la ejecución del plan de sostenibilidad turística de destino en la ciudad de Santiago de Compostela, que supone "importantes mejoras para los recursos turísticos locales y por la tanto para la oferta turística de Galicia a partir de su capital".

Del mismo modo, también promociona la oferta turística de la ciudad apoyando celebraciones como la Semana Santa o las Fiestas del Apóstol y este mismo año, Turismo de Galicia lleva a Santiago una exposición de la camelia, un recurso que convertirá la meta del Camino en el epicentro del cultivo de esta flor.

Finalmente, Turismo de Galicia ha invertido más de 4,2 millones en el patrocinio de distintos eventos de carácter musical, deportivo y gastronómico que se celebraron exclusivamente en la ciudad de Compostela y que trajeron rentabilidad al sector y también impacto positivo sobre la economía local.

En relación a los datos turísticos de los últimos meses, Turismo de Galicia comparte con el sector la preocupación por las cifras de bajada en el número de turistas, que indican que Santiago de Compostela es la segunda ciudad con mayor descenso en el número de viajeros en 2025 (-2,3%). "En este sentido, no cabe justificar dicha bajada solo por la retirada de Ryanair, realizada a partir de octubre, ya que se venían registrando descensos en julio (-4,4%), agosto (-7,5%), septiembre (-9,7%) y octubre (-5,3%)", recuerda la Xunta.

