La Xunta adjudica por más de 25 millones el nuevo supercomputador del Cesga

La Xunta de Galicia ha adjudicado a Fsas Technologies la adquisición del nuevo supercomputador Finisterrae IV y un sistema de almacenamiento de datos para el Cesga (Centro de Supercomputación de Galicia), con sede en Santiago de Compostela, por un importe de más de 25 millones de euros. El nuevo equipo está concebido para dar respuesta a las necesidades de cómputo vinculadas a la inteligencia artificial, la simulación avanzada y el análisis de datos a gran escala.

A diferencia del Finisterrae III, descrito como un computador de altas prestaciones convencional, el nuevo Finisterrae IV se presenta como un equipo especialmente orientado a la IA y a aplicaciones intensivas en procesamiento gráfico, con una arquitectura de almacenamiento de alto rendimiento. Según la información facilitada, esta propuesta incrementa 13 veces la velocidad de acceso a la memoria y ocho veces la velocidad de transferencia de datos, además de duplicar la capacidad total de almacenamiento en disco.

Inversión de 56 millones y nuevo edificio

La adjudicación se enmarca en un paquete de inversión de 56 millones de euros, el mayor realizado en el Cesga, destinado a la construcción de un nuevo edificio y a la mejora de capacidades e infraestructuras mediante la adquisición de nuevos equipos. Estas actuaciones están financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del PERTE Chip, y con fondos propios de la Xunta.

En el plano técnico, el sistema está diseñado con énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad, incorporando tecnologías de refrigeración líquida para optimizar su rendimiento energético. La Xunta sitúa esta arquitectura como un salto que aspira a posicionar el Finisterrae IV como una plataforma de computación de altas prestaciones de referencia, preparada para demandas actuales y futuras de computación científica e IA a gran escala.

El Finisterrae IV se sumará a los recursos disponibles a través de la Red Española de Supercomputación y, según la Xunta, permitirá impulsar servicios orientados a IA, modelización, simulación científica y analítica de altas prestaciones, con el objetivo de reforzar la competitividad de centros de investigación, centros tecnológicos y empresas. El Cesga depende de la Xunta de Galicia y del CSIC.

Estas infraestructuras, según la misma información, complementarán el computador cuántico de 54 cúbits de la finlandesa IQM, provisto por Telefónica, en una estrategia que busca reforzar el Cesga como centro de referencia nacional y europeo en infraestructuras de computación.