Santiago de Compostela

La IXP Mel de Galicia estrena identidad visual y reivindica la variedad de sus mieles

La presentación incluyó una mesa redonda con la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, además de recetas, cócteles y un recorrido de cata con las mieles amparados por la denominación

Eladio Lois
03/03/2026 14:31
Foto de familia de la mesa redonda del acto, con la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y representantes del sector apícola de Galicia
Eladio Lois
La IXP Mel de Galicia presentó la semana pasada su nueva identidad visual. La cita reunió una mesa redonda sobre el presente y el futuro del sector apícola gallego y un programa gastronómico centrado en la degustación: recetas, cócteles y un túnel de cata con los distintos tipos de miel amparados por el sello.

El acto partió de un coloquio con participación de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y representantes del sector apícola gallego, con el objetivo de abordar la situación actual y los retos de futuro de la miel gallega.

El programa se completó con una degustación de recetas y cócteles de autor con IXP Mel de Galicia como ingrediente principal, además de un túnel de cata con todas las mieles amparadas por la indicación. También se presentó una exposición sobre la historia de la miel en Galicia, desde las colmenas tradicionales hasta la actualidad. 

Show cooking, cócteles y un menú con producto gallego

La parte gastronómica incluyó un show cooking de Pedro “O Lalo”, con elaboraciones como un cítrico con naranja, AOVE y miel de Galicia multifloral.

También participó la cocinera Begoña Vázquez, de Requeiro da Cova y A Voltas co Prato, con filloas crujientes, leche frita y espuma de leche con miel de Galicia de castaño.

En el apartado de coctelería, la bartender Sonia García presentó combinaciones como “Abeja Reina de Galicia” (vermut, miel de Galicia monofloral y fruta de la pasión con tónica de frutos del bosque) y “Flor de mel de Galicia” (IXP Licor Café de Galicia, café y miel de Galicia multifloral con chocolate).

