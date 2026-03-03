La Cámara de Comercio de Santiago asumirá la presidencia de las Cámaras de los Caminos Jacobeos

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos ha renovado su junta directiva tras celebrar su Asamblea General y ha situado el Año Santo Xacobeo 2027 como el gran horizonte para impulsar su actividad. En el nuevo organigrama, la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela asumirá la presidencia de la entidad, con el objetivo de relanzar la asociación como un espacio de cooperación económica y cultural ligado al Camino de Santiago.

La secretaría recaerá en la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, mientras que la vicepresidencia la ocupará la Cámara de Oviedo y la tesorería estará a cargo de Cantabria. La nueva junta se completa con ocho vocalías, representadas por las Cámaras de Bilbao, Burgos, Tui, Avilés, Gipuzkoa, Cáceres, Gijón y Álava.

La asociación nació con motivo del Año Santo Compostelano de 2004 y agrupa a cámaras de comercio de territorios atravesados por distintas rutas jacobeas. Su finalidad es contribuir a la promoción cultural del Camino y, al mismo tiempo, reforzar su papel como motor de desarrollo socioeconómico, apoyando la actividad empresarial y los servicios vinculados a la peregrinación.

Además de las cámaras territoriales, la entidad integra al Consejo Aragonés de Cámaras, el Consejo Valenciano de Cámaras y la Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE), con el objetivo de ampliar la cooperación y la coordinación entre instituciones vinculadas al fenómeno jacobeo.