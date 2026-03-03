Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Cámara de Comercio de Santiago asumirá la presidencia de las Cámaras de los Caminos Jacobeos

La asociación renueva su junta directiva y se marca como objetivo relanzar su actividad económica y cultural en torno a la ruta

Eladio Lois
Eladio Lois
03/03/2026 12:52
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos ha renovado su junta directiva tras celebrar su Asamblea General y ha situado el Año Santo Xacobeo 2027 como el gran horizonte para impulsar su actividad. En el nuevo organigrama, la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela asumirá la presidencia de la entidad, con el objetivo de relanzar la asociación como un espacio de cooperación económica y cultural ligado al Camino de Santiago.

La secretaría recaerá en la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, mientras que la vicepresidencia la ocupará la Cámara de Oviedo y la tesorería estará a cargo de Cantabria. La nueva junta se completa con ocho vocalías, representadas por las Cámaras de Bilbao, Burgos, Tui, Avilés, Gipuzkoa, Cáceres, Gijón y Álava.

La asociación nació con motivo del Año Santo Compostelano de 2004 y agrupa a cámaras de comercio de territorios atravesados por distintas rutas jacobeas. Su finalidad es contribuir a la promoción cultural del Camino y, al mismo tiempo, reforzar su papel como motor de desarrollo socioeconómico, apoyando la actividad empresarial y los servicios vinculados a la peregrinación.

Además de las cámaras territoriales, la entidad integra al Consejo Aragonés de Cámaras, el Consejo Valenciano de Cámaras y la Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE), con el objetivo de ampliar la cooperación y la coordinación entre instituciones vinculadas al fenómeno jacobeo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O supercomputador Finisterrae III, situado no CESGA

La Xunta adjudica por más de 25 millones el nuevo supercomputador del Cesga
Eladio González Lois
El ideal gallego

Verea carga contra Sanmartín por el contrato del agua: “Si quiere concesión, que vote a favor y deje las comedias”
Redacción
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, saluda a los alumnos premiados en la recepción celebrada en la Cidade da Cultura

Santiago presume de talento estudiantil: oro para el Politécnico y bronce para el San Clemente en SpainSkills
Eladio González Lois
Foto de familia de la mesa redonda del acto, con la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y representantes del sector apícola de Galicia

La IXP Mel de Galicia estrena identidad visual y reivindica la variedad de sus mieles
Eladio González Lois