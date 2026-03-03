La ANPA del CEIP Apóstolo, tras la negativa al cambio de nombre del centro: "Ignoraron dous anos de diálogo e consenso"
El colectivo sostiene que el Pleno “desautorizou ao órgano democrático e lexítimo do colexio” y anuncia una nueva asamblea el 18 de marzo
La ANPA del CEIP Apóstolo Santiago sostiene que el rechazo del Pleno del Concello —en la sesión ordinaria de febrero— al informe favorable para el cambio de denominación del centro a CEIP da Almáciga supuso una desautorización de la decisión adoptada por la comunidad educativa. En concreto, la asociación afirma que “11 concelleiros do PP e 4 concelleiros non adscritos decidiron opoñerse á vontade unánime do Consello Escolar do noso centro”.
En esa misma línea, la ANPA remarca que el resultado de la votación fue más allá de un paso burocrático y sostiene: “Con esa votación non bloquearon só un trámite administrativo, ignoraron dous anos de participación, diálogo e consenso”. Además, añade que “desautorizaron ao órgano democrático e lexítimo do colexio” e “interviñeron nunha decisión adoptada conforme á lei pola comunidade educativa”.
El colectivo defiende que “o nome CEIP da Almáciga é o resultado dun proceso exemplar” y lo presenta como “unha decisión da ANPA e do profesorado, e conta co apoio do barrio”. Al mismo tiempo, vincula la propuesta con la trayectoria de defensa de una escuela pública “plural e laica”, “comprometida coa igualdade e o pensamento crítico”, e insiste en que el debate no debería convertir el centro en un campo de confrontación política.
Próximos pasos: asamblea el 18 de marzo
De cara a los próximos pasos, la ANPA anuncia una asamblea general el 18 de marzo, en la que se valorarán “de forma participativa os seguintes pasos que se vaian dar”. También expresa su agradecimiento “a todas aquelas persoas e colectivos que se puxeron en contacto connosco nestes días para trasladarnos o seu apoio”.