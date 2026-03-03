Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Ateneo de Santiago clausura su ciclo de cine gallego con un homenaje a Carlos Velo y la proyección de 'Raíces'

El ciclo se despide con una sesión especial que revisa el legado del documentalista y su etapa en el exilio mexicano

Eladio Lois
Eladio Lois
03/03/2026 06:42
Fotograma de 'Raíces' (1953), película central del homenaje en el Cineclub Ateneo
Archivo
El Ateneo de Santiago celebrará este martes 3 de marzo, a las 19.00 horas, la última sesión del II Ciclo Cinema galego do século XXI del Cineclub Ateneo. La clausura tendrá lugar en la sede de la entidad, en la Rúa do Vilar, 19, y estará dedicada de forma monográfica al cineasta ourensano Carlos Velo.

El cierre se articulará en torno a la proyección de 'Raíces' (1953), una película dirigida por Benito Alazraki en la que Velo figura como uno de los guionistas. La sesión incluirá, además, una presentación y un comentario a cargo de Armando González, directivo de la Fundación Carlos Velo, y de el catedrático de Literatura Española y profesor emérito de la USC, José Manuel González Herrán

'Raíces', entre modernidad y comunidades indígenas

Rodada en escenarios como el valle del Mezquital, Chiapas, Yucatán o Veracruz, 'Raíces' se construye a través de cuatro episodios que abordan el choque entre la modernidad y las comunidades indígenas mexicanas. La obra obtuvo un importante reconocimiento en el Festival de Cannes y se considera un hito del cine mexicano de los años cincuenta.

La película, además, arrastra una historia singular: aunque el proyecto estuvo impulsado por Carlos Velo, el cineasta no pudo dirigirlo por la oposición sindical, por lo que la autoría aparece firmada por Alazraki. 

La figura de Carlos Velo y su legado internacional

Carlos Velo (Cartelle, 1909-1988) desarrolló una trayectoria clave en el documental y en el cine cultural, tanto durante la etapa republicana como en el exilio mexicano. Entre sus obras figura 'Galicia' (1936), premiada en la Exposición Internacional de París, además de un recorrido que lo situó como impulsor de instituciones relevantes del audiovisual en México.

La sesión del Ateneo permitirá revisitar su figura y reivindicar un legado que conecta Galicia con una historia cinematográfica más amplia, marcada por la creación, la diáspora y la voluntad de construir un cine propio.

