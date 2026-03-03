Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El ADB Fontiñas supera los 1.000 euros para la investigación contra el cáncer infantil

El club compostelano cierra su segunda participación en ‘Canastras contra o Cancro Infantil’ con más recaudación que en la edición anterior

Eladio Lois
Eladio Lois
03/03/2026 11:26
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El ADB Fontiñas ha cerrado su participación en la campaña solidaria ‘Canastras contra o Cancro Infantil’ con una recaudación que supera los 1.000 euros, una cantidad que se destinará íntegramente a la investigación frente al cáncer infantil.

En su segundo año dentro de la iniciativa, el club compostelano ha conseguido mejorar la cifra alcanzada en la edición anterior, un avance que atribuye a la implicación de familias, jugadoras, jugadores y afición, que han respaldado la campaña durante las últimas semanas.

La propuesta, impulsada por la Fundación Uno Entre Cien Mil, anima a entidades deportivas y centros educativos de toda España a convertir cada canasta en apoyo económico para proyectos científicos, con especial atención a la leucemia infantil. En el ADB Fontiñas destacan que este tipo de acciones encajan con un modelo que busca ir más allá de lo deportivo y consolidar un proyecto con compromiso social.

La directiva del club resume el significado de la campaña con estas palabras: “é unha enorme satisfacción comprobar que o noso proxecto deportivo tamén pode ser ferramenta de cambio e axuda. Cada achega conta, e ver como o club medra tamén en compromiso é algo que nos enche de orgullo”.

El ADB Fontiñas agradece la colaboración de todas las personas que han contribuido a la recaudación y reafirma su intención de seguir participando en iniciativas que impulsen la investigación y mejoren la vida de niñas y niños

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O supercomputador Finisterrae III, situado no CESGA

La Xunta adjudica por más de 25 millones el nuevo supercomputador del Cesga
Eladio González Lois
El ideal gallego

Verea carga contra Sanmartín por el contrato del agua: “Si quiere concesión, que vote a favor y deje las comedias”
Redacción
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, saluda a los alumnos premiados en la recepción celebrada en la Cidade da Cultura

Santiago presume de talento estudiantil: oro para el Politécnico y bronce para el San Clemente en SpainSkills
Eladio González Lois
Foto de familia de la mesa redonda del acto, con la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y representantes del sector apícola de Galicia

La IXP Mel de Galicia estrena identidad visual y reivindica la variedad de sus mieles
Eladio González Lois