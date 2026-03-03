El ADB Fontiñas supera los 1.000 euros para la investigación contra el cáncer infantil

El ADB Fontiñas ha cerrado su participación en la campaña solidaria ‘Canastras contra o Cancro Infantil’ con una recaudación que supera los 1.000 euros, una cantidad que se destinará íntegramente a la investigación frente al cáncer infantil.

En su segundo año dentro de la iniciativa, el club compostelano ha conseguido mejorar la cifra alcanzada en la edición anterior, un avance que atribuye a la implicación de familias, jugadoras, jugadores y afición, que han respaldado la campaña durante las últimas semanas.

La propuesta, impulsada por la Fundación Uno Entre Cien Mil, anima a entidades deportivas y centros educativos de toda España a convertir cada canasta en apoyo económico para proyectos científicos, con especial atención a la leucemia infantil. En el ADB Fontiñas destacan que este tipo de acciones encajan con un modelo que busca ir más allá de lo deportivo y consolidar un proyecto con compromiso social.

La directiva del club resume el significado de la campaña con estas palabras: “é unha enorme satisfacción comprobar que o noso proxecto deportivo tamén pode ser ferramenta de cambio e axuda. Cada achega conta, e ver como o club medra tamén en compromiso é algo que nos enche de orgullo”.

El ADB Fontiñas agradece la colaboración de todas las personas que han contribuido a la recaudación y reafirma su intención de seguir participando en iniciativas que impulsen la investigación y mejoren la vida de niñas y niños.