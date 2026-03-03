Donar sangre en Santiago tiene premio: abonos para el Son do Camiño

La Facultad de Enfermería de Santiago acoge la unidad móvil de donación de sangre dentro de la segunda fase de la campaña Xunta

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha arrancado este martes la segunda fase de la campaña de donación de sangre en universidades de Galicia en colaboración con el festival de música Son do Camiño, hasta finales del mes de abril, con el objetivo de llegar a las 4.500 donaciones.

En un comunicado, ADOS explica que esta segunda fase, bajo el lema 'Non perdas este bus. Lévate ao Son do Camiño', desplazará la campaña a los siete campus universitarios de Galicia con el propósito de incidir en la "importancia fundamental que tiene la donación en el sostenimiento de la actividad asistencial de los centros hospitalarios".

En concreto, durante las primeras jornadas, se instalará una carpa de DJ cerca de las unidades móviles de donación, que dará a conocer la iniciativa. Así, todas las personas que donen sangre entre el 1 de enero y el 31 de mayo, que sigan a la cuenta de ADOS en instagram, remitan una foto o vídeo donando o animando a otros a hacerlo, y comenten en la publicación de la iniciativa a dos personas podrán participar en un sorteo de 14 abonos para asistir al festival.

Localizaciones

Así, las unidades móviles de donación se instalarán este martes en la Escola de Fisioterapia en A Coruña, en la Escola Politécnica en Lugo, en la Facultade de Enfermería en Santiago de Compostela y en la Escola de Telecomunicacións en Vigo.

Este miércoles, dichas unidades se desplazarán a la Escola de Náutica en A Coruña, al Edificio Jurídico-Empresarial en Ourense, con presencia en la Facultade de Enfermería en Santiago de Compostela y en la Escola de Telecomunicacións en Vigo. Asimismo, este jueves, se instalarán también en el Centro Superior de Hostelaría de Galicia en Santiago de Compostela.

Más de 2.000 donaciones

Según ha informado la agencia, durante la primera fase de la campaña, que fue entre septiembre y noviembre del pasado año, se registraron un total de 2.402 donaciones, de las cuales 871 se correspondían con personas que donaban por primera vez.

En este sentido, ADOS ha subrayado que el campus con mayor participación fue el de Ferrol, con un índice de 77 donaciones por cada mil habitantes, seguido del campus de Lugo (71 donaciones por cada 1.000 habitantes) y el de A Coruña (59 donaciones por cada 1.000 habitantes). En total, Santiago de Compostela alcanzó 897 donaciones, A Coruña alcanzó 840 y Vigo 665 donaciones.