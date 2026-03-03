Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

A USC presenta un libro sobre os retos da ciberseguridade nas administracións locais

Dirixido polos profesores José Julio Fernández e Marcos Almeida, o volume analiza riscos e oportunidades para mellorar a xestión pública e a democracia local

Redacción
03/03/2026 06:52
A presentación do libro tivo lugar na Facultade de Dereito da USC e contou con docentes, expertos e representantes das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado
A presentación do libro tivo lugar na Facultade de Dereito da USC e contou con docentes, expertos e representantes das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado
USC
Os profesores de Dereito Constitucional da USC José Julio Fernández Rodríguez e de Dereito Administrativo e delegado de protección e datos da USC Marcos Almeida Cerreda dirixiron e coordinaron o volume 'Las entidades locales frente al reto de la ciberseguridad'. Nel abórdase o desafío crecente que a ciberseguridade expón ás administracións locais, presentándoa non só como un risco senón como unha oportunidade para reforzar a xestión pública e a democracia local. 

O libro presentouno a Fundación Democracia y Gobierno Local, en colaboración co Observatorio Internacional de la Regulación de las Entidades del Sector Público (OIRESP), nunha xornada na Facultade de Dereito.

Coa participaron de diferente persoal experto, docentes e representantes das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, na xornada presentáronse varias experiencias reais en materia de ciberataques a administracións locais e profundouse, entre outros aspectos, na relevancia do Esquema Nacional de Seguridade e na necesidade de insistir nas medidas preventivas e na formación dos empregados públicos. 

