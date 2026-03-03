Mi cuenta

A USC incorpora 18 investigadores de alto nivel a través dos contratos Ramón y Cajal

A universidade compostelá consolídase como a líder en Galicia na captación destes contratos, só por detrás da Universidade de Valencia a nivel estatal

Redacción
03/03/2026 06:52
Un total de 18 investigadores únense á USC mediante os contratos Ramón y Cajal, mentres que dous investigadores máis incorporáronse a finais do ano pasado a través do programa Beatriz Galindo
Un total de 18 investigadores únense á USC mediante os contratos Ramón y Cajal, mentres que dous investigadores máis incorporáronse a finais do ano pasado a través do programa Beatriz Galindo
Santi Alvite
Un total de 18 persoas cunha destacada traxectoria investigadora incorpórase á USC a través dos contratos Ramón y Cajal (RyC), convocados pola Axencia Estatal de Investigación, e que pretenden promover a incorporación en organismos de investigación de persoal investigador, tanto español como estranxeiro. 

Deste xeito, a USC convértese na segunda universidade do Estado en captación de contratos RyC, tan só por detrás da Universidad de Valencia que obtivo 24. A institución compostelá lidera tamén a captación de RyC en Galicia por enriba da UVigo con oito e da UDC con dous.

Os resultados reforzan o posicionamento internacional da universidade en captación de talento investigador e en excelencia científica

A USC lidera en Galicia a captación de axudas Marie Skłodowska-Curie e sitúase terceira no Estado

Ademais, a finais do ano pasado incorporáronse á USC dous investigadores captados a través do programa Beatriz Galindo, centrado na atracción do talento investigador que actualmente se atopa desenvolvendo a súa carreira profesional no exterior co fin de favorecer a captación e formación de capital humano investigador e a súa mobilidade en sectores de interese estratéxico estatal. Vinculados ao Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da USC (CiTIUS) e mais ao Departamento de Historia e ao Instituto de Humanidades, ambos os investigadores veñen de desenvolver a súa traxectoria investigadora en Lisboa e Austria.

