Víctor F. Freixanes afonda na figura de Otero Pedrayo no Ateneo de Santiago
A conferencia celebrarase este luns ás 19.30 horas na sede da Rúa do Vilar
O Ateneo de Santiago celebrará este luns, 2 de marzo, ás 19.30 horas, a conferencia ‘Ramón Otero Pedrayo. Memoria de todas as cousas’, unha sesión organizada con motivo do Ano Oteriano que permitirá achegarse á figura dun dos grandes referentes do galeguismo histórico e da literatura galega do século XX.
A cita terá lugar na sede da entidade, na Rúa do Vilar, 19, e estará impartida por Víctor F. Freixanes, presidente de honra da Fundación Otero Pedrayo e membro da Real Academia Galega.
Unha lectura ampla da súa obra e pensamento
Baixo o título ‘Memoria de todas as cousas’, a intervención propón unha aproximación global á obra e ao pensamento de Ramón Otero Pedrayo, afondando na súa dimensión intelectual, política e cultural, así como na súa pegada na construción da identidade contemporánea de Galicia.
A conferencia busca ofrecer unha ollada que vaia máis alá da análise estritamente literaria para situar a Otero Pedrayo como unha figura clave no pensamento galeguista e no desenvolvemento cultural do país ao longo do século pasado.
Un relator cunha ampla traxectoria cultural
Víctor F. Freixanes (Pontevedra, 1951) é escritor, editor e xornalista, doutor en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago de Compostela e profesor ad honorem do departamento de Ciencias da Comunicación da USC. Foi director xeral de Galaxia e de Edicións Xerais de Galicia, así como presidente da Real Academia Galega entre 2017 e 2025.
Autor recoñecido con numerosos premios literarios e xornalísticos, desenvolveu unha intensa traxectoria no ámbito das industrias culturais e da divulgación literaria, mantendo un vínculo continuado co legado de Otero Pedrayo.