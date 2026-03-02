Mi cuenta

Santiago de Compostela

Víctor F. Freixanes afonda na figura de Otero Pedrayo no Ateneo de Santiago

A conferencia celebrarase este luns ás 19.30 horas na sede da Rúa do Vilar

Eladio Lois
Eladio Lois
02/03/2026 06:25
Víctor F. Freixanes intervirá este luns no Ateneo de Santiago dentro do Ano Oteriano
Víctor F. Freixanes intervirá este luns no Ateneo de Santiago dentro do Ano Oteriano
Cedida
O Ateneo de Santiago celebrará este luns, 2 de marzo, ás 19.30 horas, a conferencia ‘Ramón Otero Pedrayo. Memoria de todas as cousas’, unha sesión organizada con motivo do Ano Oteriano que permitirá achegarse á figura dun dos grandes referentes do galeguismo histórico e da literatura galega do século XX.

A cita terá lugar na sede da entidade, na Rúa do Vilar, 19, e estará impartida por Víctor F. Freixanes, presidente de honra da Fundación Otero Pedrayo e membro da Real Academia Galega.

Unha lectura ampla da súa obra e pensamento

Baixo o título ‘Memoria de todas as cousas’, a intervención propón unha aproximación global á obra e ao pensamento de Ramón Otero Pedrayo, afondando na súa dimensión intelectual, política e cultural, así como na súa pegada na construción da identidade contemporánea de Galicia.

María Luz Couce recogió el premio Sanitarias 2026 en Madrid este jueves

La directora científica del IDIS, premio Sanitarias 2026

Más información

A conferencia busca ofrecer unha ollada que vaia máis alá da análise estritamente literaria para situar a Otero Pedrayo como unha figura clave no pensamento galeguista e no desenvolvemento cultural do país ao longo do século pasado.

Un relator cunha ampla traxectoria cultural

Víctor F. Freixanes (Pontevedra, 1951) é escritor, editor e xornalista, doutor en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago de Compostela e profesor ad honorem do departamento de Ciencias da Comunicación da USC. Foi director xeral de Galaxia e de Edicións Xerais de Galicia, así como presidente da Real Academia Galega entre 2017 e 2025.

Autor recoñecido con numerosos premios literarios e xornalísticos, desenvolveu unha intensa traxectoria no ámbito das industrias culturais e da divulgación literaria, mantendo un vínculo continuado co legado de Otero Pedrayo.

