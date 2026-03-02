Última visita a A Gata Tola: Borja Verea agradece a Santi años de cultura del cómic en Compostela
El líder del PP local quiso reconocer el papel del establecimiento como punto de encuentro y espacio de confianza para lectores y aficionados
El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, visitó en los últimos días la tienda de cómics A Gata Tola, tras conocerse su cierre definitivo, para trasladar personalmente su cariño a su responsable, Santi, y agradecerle años de dedicación a un espacio que, durante décadas, formó parte del mapa cultural de la ciudad.
Cliente habitual desde hace tiempo, Verea puso el acento en la relación construida con el establecimiento a lo largo de los años. “Para min, como para moita xente, A Gata Tola foi sempre moito máis ca unha tenda. Foi un lugar ao que volver, no que descubrir novas historias e no que Santi sempre sabía que recomendarche”, señaló.
Un lugar de encuentro y trato próximo
En su visita, el líder popular reivindicó el papel del local como punto de encuentro para aficionados al cómic y a la cultura, pero también como un espacio de confianza, marcado por el trato cercano. “Hai tendas ás que vas mercar, e outras ás que vas porque forman parte da túa rutina, da túa historia. A Gata Tola era destas últimas”, afirmó.
Verea también quiso reconocer el trabajo de Santi al frente del negocio y el vínculo cotidiano creado con su clientela. “Sempre tivo unha recomendación acertada, sempre unha conversa pendente. Esa maneira de atender, de coñecer aos clientes e de compartir paixón polo que fai é o que converte unha tenda nun lugar especial”, añadió.
A juicio del líder del PP de Santiago, el cierre deja un vacío que va más allá de lo comercial. “Vai quedar a nostalxia dun espazo que acompañou a moitas persoas ao longo dos anos. E tamén o recordo de alguén que fixo que entrar pola porta sempre pagase a pena”, concluyó.