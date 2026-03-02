Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Última visita a A Gata Tola: Borja Verea agradece a Santi años de cultura del cómic en Compostela

El líder del PP local quiso reconocer el papel del establecimiento como punto de encuentro y espacio de confianza para lectores y aficionados

Eladio Lois
Eladio Lois
02/03/2026 11:53
Borja Verea y Santi, responsable del establecimiento, en una despedida marcada por el cierre definitivo del local
Borja Verea y Santi, responsable del establecimiento, en una despedida marcada por el cierre definitivo del local
Cedida
El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, visitó en los últimos días la tienda de cómics A Gata Tola, tras conocerse su cierre definitivo, para trasladar personalmente su cariño a su responsable, Santi, y agradecerle años de dedicación a un espacio que, durante décadas, formó parte del mapa cultural de la ciudad. 

Cliente habitual desde hace tiempo, Verea puso el acento en la relación construida con el establecimiento a lo largo de los años. “Para min, como para moita xente, A Gata Tola foi sempre moito máis ca unha tenda. Foi un lugar ao que volver, no que descubrir novas historias e no que Santi sempre sabía que recomendarche”, señaló. 

Un lugar de encuentro y trato próximo

En su visita, el líder popular reivindicó el papel del local como punto de encuentro para aficionados al cómic y a la cultura, pero también como un espacio de confianza, marcado por el trato cercano. “Hai tendas ás que vas mercar, e outras ás que vas porque forman parte da túa rutina, da túa historia. A Gata Tola era destas últimas”, afirmó. 

Verea también quiso reconocer el trabajo de Santi al frente del negocio y el vínculo cotidiano creado con su clientela. “Sempre tivo unha recomendación acertada, sempre unha conversa pendente. Esa maneira de atender, de coñecer aos clientes e de compartir paixón polo que fai é o que converte unha tenda nun lugar especial”, añadió.

A juicio del líder del PP de Santiago, el cierre deja un vacío que va más allá de lo comercial. “Vai quedar a nostalxia dun espazo que acompañou a moitas persoas ao longo dos anos. E tamén o recordo de alguén que fixo que entrar pola porta sempre pagase a pena”, concluyó.

