UCIN Galicia pide a PP y BNG que presenten una moción de censura en Ames

Casa consistorial de Ames Archivo

El coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, reclamó públicamente un “cambio inmediato” en el Concello de Ames y pidió a los grupos de la oposición —PP de Ames y BNG— que den un paso al frente para impulsar una moción de censura.

El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro Cedida

Según trasladó la formación, Calo tomó esta posición tras recoger críticas y quejas expresadas por vecinos del municipio, en un contexto que, a su juicio, ha derivado en un clima de confrontación que acaba afectando a la ciudadanía.

Llamamiento directo a PP y BNG

Calo instó a PP y BNG a “ponerse de acuerdo, elegir un candidato y presentar una moción de censura” con la que, afirma, se podría “abrir una nueva etapa política” en Ames. En su intervención, sostuvo que, si los grupos opositores consideran que el actual alcalde “no está a la altura”, existe una “herramienta democrática” para cambiar la situación.

En esa misma línea, lanzó una advertencia con horizonte temporal: “Si dentro de un mes todo sigue igual, habrán perdido todos: el gobierno y la oposición. Y, sobre todo, habrá perdido Ames”.

Críticas al bloqueo y apelación a la estabilidad

El coordinador de UCIN Galicia aseguró que Ames no puede permanecer “permanentemente en el bloqueo” y defendió que el municipio necesita estabilidad, “gestión eficaz” y transparencia. En su argumentario, subrayó que “los representantes públicos se deben a la ciudadanía” y no a “estrategias internas ni a intereses de partido”, enmarcando su mensaje en una crítica al “juego partidista”.

Desde UCIN, Calo afirmó que su formación se postula como alternativa de cambio y defendió la necesidad de “romper con la partitocracia tradicional” para apostar por un modelo “centrado en la gestión y no en las siglas”. También indicó que su partido está dispuesto a liderar un proyecto “transparente, municipalista y centrado en las personas”, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la institución.

En su mensaje final, Calo sostuvo que, si la oposición no actúa, “quedará claro que el inmovilismo forma parte del mismo sistema que dicen combatir” y reclamó un gobierno que “escuche”, “rinda cuentas” y priorice “el bienestar de sus vecinos”.