Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

UCIN Galicia pide a PP y BNG que presenten una moción de censura en Ames

El coordinador autonómico de la formación sostiene que existe malestar vecinal y advierte de que “si dentro de un mes todo sigue igual, habrán perdido todos”

Martín Campos
02/03/2026 12:36
Casa consistorial de Ames
Casa consistorial de Ames
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, reclamó públicamente un “cambio inmediato” en el Concello de Ames y pidió a los grupos de la oposición —PP de Ames y BNG— que den un paso al frente para impulsar una moción de censura.

El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro
El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro
Cedida

Según trasladó la formación, Calo tomó esta posición tras recoger críticas y quejas expresadas por vecinos del municipio, en un contexto que, a su juicio, ha derivado en un clima de confrontación que acaba afectando a la ciudadanía. 

Llamamiento directo a PP y BNG

Calo instó a PP y BNG a “ponerse de acuerdo, elegir un candidato y presentar una moción de censura” con la que, afirma, se podría “abrir una nueva etapa política” en Ames. En su intervención, sostuvo que, si los grupos opositores consideran que el actual alcalde “no está a la altura”, existe una “herramienta democrática” para cambiar la situación.

En esa misma línea, lanzó una advertencia con horizonte temporal: “Si dentro de un mes todo sigue igual, habrán perdido todos: el gobierno y la oposición. Y, sobre todo, habrá perdido Ames”. 

Críticas al bloqueo y apelación a la estabilidad

El coordinador de UCIN Galicia aseguró que Ames no puede permanecer “permanentemente en el bloqueo” y defendió que el municipio necesita estabilidad, “gestión eficaz” y transparencia. En su argumentario, subrayó que “los representantes públicos se deben a la ciudadanía” y no a “estrategias internas ni a intereses de partido”, enmarcando su mensaje en una crítica al “juego partidista”. 

Desde UCIN, Calo afirmó que su formación se postula como alternativa de cambio y defendió la necesidad de “romper con la partitocracia tradicional” para apostar por un modelo “centrado en la gestión y no en las siglas”. También indicó que su partido está dispuesto a liderar un proyecto “transparente, municipalista y centrado en las personas”, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la institución.

En su mensaje final, Calo sostuvo que, si la oposición no actúa, “quedará claro que el inmovilismo forma parte del mismo sistema que dicen combatir” y reclamó un gobierno que “escuche”, “rinda cuentas” y priorice “el bienestar de sus vecinos”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A alcaldesa Goretti Sanmartín presentou unhas contas que priorizan o reforzo de persoal, a prestación de servizos básicos e os investimentos en barrios e zona rural

Sanmartín califica de "esperpéntica" la postura del PP con el contrato del agua
Agencias
El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo

Raxoi atribuye la caída del turismo a la reducción de vuelos y reclama implicación a la Xunta
Redacción
El ideal gallego

El Concello encarga a Eptisa preparar la licitación de la gestión de Santa Isabel, Multiusos, Sar y la futura instalación de Santa Marta
Eladio González Lois
Enio Mendes, Jugador del Arteal

Doblete de victorias del Arteal Santiago en Superdivisión: sufrimiento ante el Borges y golpe en Girona
Redacción