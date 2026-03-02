Santiago cae rendido ante la energía de Abián Díaz

Abián Díaz convirtió al público del Auditorio Abanca en figurantes improvisados de El Rey León Eladio Lois

El Auditorio Abanca de la zona vieja de Santiago acogió este sábado a las 19.00 horas la actuación de Abián Díaz, uno de los cómicos canarios del momento, que llega a Compostela después de colgar el cartel de sold out en varias de las principales ciudades del país. Su propuesta, intensa y sin apenas tregua, convirtió el teatro en un espacio de juego continuo donde el público dejó de ser espectador pasivo para transformarse en parte esencial del espectáculo.

Desde el arranque, el humorista imprimió un ritmo vertiginoso. En uno de los primeros bloques, convirtió a todo el auditorio en figurantes improvisados de la función teatral de El Rey León. Con instrucciones rápidas y tono grandilocuente, logró que la sala entera asumiera un papel colectivo, diluyendo la frontera entre escenario y butacas y marcando el carácter participativo del show.

La cámara que desató las mayores carcajadas

El momento más celebrado de la noche llegó cuando Abián Díaz utilizó una cámara conectada a la proyección del escenario para recorrer los rostros del público. La imagen ampliada de los asistentes, combinada con comentarios improvisados y preguntas directas, generó una cadena de reacciones espontáneas que desembocó en carcajadas generalizadas.

Abián Díaz, durante uno de los momentos de interacción directa con el público en el Auditorio Abanca Eladio Lois

La herramienta visual permitió al cómico interpelar a personas concretas, detenerse en gestos, expresiones o miradas y construir a partir de ahí pequeños gags en tiempo real. La sala respondió con complicidad, consciente de que cualquiera podía convertirse en el siguiente foco de atención.

Concursos imposibles y piano en directo

La interacción no se quedó en la pantalla. En otro tramo del espectáculo, el humorista invitó a subir al escenario a dos hermanos y a una pareja sentimental, a quienes sometió a un concurso de preguntas tan absurdo como efectivo. Las soluciones estaban incluidas en el propio enunciado, las tres opciones de respuesta eran idénticas o, directamente, ninguna tenía sentido lógico. El desconcierto de los participantes y la lógica imposible de las preguntas elevaron la tensión cómica hasta uno de los puntos álgidos de la función.

El último tramo del show tuvo como hilo conductor la música interpretada en directo al piano por el propio Abián Díaz. Tras recorrer la sede de Abanca corriendo y bailando con energía máxima, el cómico cerró la actuación insistiendo en que el verdadero espectáculo comenzaba más allá de las puertas del teatro, trasladando la experiencia a la calle y al día a día.

Con un auditorio entregado y una puesta en escena marcada por la energía constante, Abián Díaz confirmó en Santiago el tirón de un formato donde la improvisación, el contacto directo y el ritmo frenético son las claves de una comedia que no se limita al escenario, sino que busca al espectador y lo convierte en parte indispensable del show.