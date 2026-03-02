Mi cuenta

Sanmartín califica de "esperpéntica" la postura del PP con el contrato del agua

La alcaldesa critica a lo populares que no apoyasen en Pleno el modelo de concesión que apoyaron previamente en la comisión especial sobre la gestión del ciclo del agua

Agencias
02/03/2026 16:52
A alcaldesa Goretti Sanmartín presentou unhas contas que priorizan o reforzo de persoal, a prestación de servizos básicos e os investimentos en barrios e zona rural
El Pleno municipal bloqueó la salida del contrato tras la abstención del Partido Popular
Concello de Santiago
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha calificado este lunes de "esperpéntica" la postura del PP local al respecto del contrato del agua, después de que los populares no apoyasen en pleno el modelo de gestión por concesión, a pesar de que "votaron a favor" de esta opción en la comisión previa.

Así se ha pronunciado después de que en el pleno del pasado jueves decayese la propuesta votada para el contrato del agua, la opción de una concesión, que había sido llevada, ha señalado Goretti Sanmartín, porque "el Partido Socialista y el Partido Popular habían votado a favor" de este modelo en la Comisión Especial para tratar esta cuestión, a pesar de que el Gobierno local optaba por una sociedad mixta como opción preferida.

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, durante su intervención en el Pleno municipal.

O PP acusa o goberno local de falta de rumbo na xestión do contrato da auga

"Lo lógico sería irnos a una sociedad mixta, una sociedad que, por un lado, garantiza el control público de un servicio que es básico y que es esencial, y, por otro lado, permite la gobernanza y al mismo tiempo da la posibilidad de tener colaboradores para poder ayudar con esas inversiones", ha dicho la regidora.

La propuesta fue sometida a la comisión, en la que PP y PSOE, ha señalado Sanmartín, "dicen que no a la propuesta" y avalan "la posibilidad de una concesión", que ya se había valorado durante la etapa socialista del ayuntamiento.

"Sabemos que estamos en una democracia, sabemos que tenemos un gobierno en minoría y, por tanto, aún no siendo nuestra propuesta, llevamos eso al pleno", ha añadido la alcaldesa, que ha considerado "inexplicable" que, una vez en el pleno "el Partido Popular diga que no vota a favor y se desvincule". "Está a favor de una concesión pero no está a favor de la concesión si en estos momentos Borja Verea no es el alcalde", ha criticado la alcaldesa.

A sesión plenaria deste xoves non logrou desbloquear a renovación do modelo de xestión da auga, polo que o contrato do ciclo integral continúa en situación de precariedade

O Pleno bloquea unha saída ao contrato do ciclo integral da auga tras a abstención do PP

Goretti Sanmartín ha acusado a los populares locales de "ir en contra de los vecinos de Santiago" y ha reiterado que el gobierno local continuará "dando pasos" y "tomando decisiones", pero "con calma". "Hay que reflexionar cual es la situación actual, una situación muy compleja que se debe caso a un obstruccionismo por parte del PP, que lo único que quiere es paralizar las decisiones relevantes para el ayuntamiento", ha apostillado.

"No le vale una ni le vale la otra, entonces ¿Que quiere?", ha preguntado la regidora, que ha acusado a Borja Verea de "estar en campaña electoral perpetua".

A alcaldesa Goretti Sanmartín presentou unhas contas que priorizan o reforzo de persoal, a prestación de servizos básicos e os investimentos en barrios e zona rural

