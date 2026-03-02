Raxoi atribuye la caída del turismo a la reducción de vuelos y reclama implicación a la Xunta

El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo Europa Press

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha achacado el descenso del turismo de los últimos meses a la "falta de conexiones aéreas nacionales", fruto de la disminución de rutas por parte de Ryanair, pero prevé una mejoría "a partir del mes de mayo".

Al ser preguntada por los medios de comunicación en rueda de prensa sobre la situación del turismo en la capital gallega, Louzao ha recordado que ya llevan un tiempo diciendo que hasta mayo los datos seguramente bajen. "Es una realidad que, como decía, es directa de esa bajada de conexiones por parte de Ryanair", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que estos meses mantuvieron conversaciones con las compañías aéreas para que a partir de mayo haya "mejores conexiones". De hecho, ha señalado que ya se anunciaron varias de ellas y "a lo mejor hay alguna más".

El aeropuerto de Santiago pierde casi un 30% de pasajeros en enero Más información

Además, en relación al turismo de congresos, ha avanzado que se están cerrando "numerosos congresos muy importantes", por ejemplo, en octubre el 48º Congreso Nacional de Semergen, y otros que aún no se pueden anunciar.

"La Xunta tiene que liderar"

"Entendemos que es lo que nos corresponde, vista la incomparecencia de la Xunta, que entendemos que tiene que liderar esa gestión del tráfico aéreo", ha remarcado, insistiendo en que "no solo tiene que ver con el turismo, sino que transciende y tiene que ver con la movilidad de los gallegos".

Asimismo, la portavoz del Gobierno local ha apuntado al director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, indicando que "si realmente está preocupado" por los datos turísticos de Compostela "se ponga a trabajar con ellos para mejorar esa situación".

O Concello estuda cambios nos requisitos da hospedaxe en edificios completos para protexer a vivenda Más información

También, cuestionada sobre el aumento de visitantes de A Coruña, Louzao ha señalado que "no le gusta comparar las ciudades gallegas", ya que entiende que "tienen que colaborar y trabajar de forma conjunta". "Aún así los datos de Compostela siguen siendo abrumadoramente mayores en general que los de Coruña y Santiago sigue siendo el destino turístico más importante de Galicia", ha resaltado.

A renglón seguido, ha añadido que "estaría bien ver" la colaboración que desde Turismo de Galicia se tiene con A Coruña y la que se tiene con Santiago de Compostela.