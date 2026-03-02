Mi cuenta

Profesionales de Miranza Instituto Gómez-Ulla realizarán revisiones gratuitas

La clínica realizará pruebas sin coste el 2 de marzo  en Área Central para detectar de forma precoz una enfermedad que es la primera causa de ceguera irreversible prevenible

Eladio Lois
Eladio Lois
02/03/2026 06:12
Fachada Miranza Gu00f3mez Ulla
Fachada del Miranza Instituto Gómez-Ulla de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela acogerá este lunes, 2 de marzo, una jornada de revisiones visuales gratuitas para la detección precoz del glaucoma, impulsada por Miranza Instituto Gómez-Ulla con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma.

La iniciativa se desarrollará en el Centro Comercial Área Central, en la esquina azul (zona Gasthof), en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas. Durante la jornada, el equipo especializado realizará mediciones de la presión intraocular y evaluaciones del nervio óptico mediante tecnología de última generación, con el objetivo de ofrecer una primera valoración diagnóstica.

Más información

Una enfermedad silenciosa

El glaucoma es una patología ocular que afecta progresivamente al campo visual, comenzando por la visión periférica y avanzando sin dolor ni síntomas evidentes. Esta ausencia de señales claras provoca que aproximadamente la mitad de los pacientes desconozca que la padece hasta que se encuentra en fases avanzadas.

Se trata de la primera causa de ceguera irreversible prevenible, ya que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden frenar su evolución y preservar la visión. La presión intraocular elevada es su principal factor de riesgo.

Aquellas personas en las que se detecten indicios de patología ocular recibirán orientación para un seguimiento oftalmológico más completo, con el fin de garantizar un diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno en caso necesario.

Especial atención a los grupos de riesgo

Desde la clínica recomiendan someterse a revisiones periódicas especialmente a las personas mayores de 45 años, con antecedentes familiares de glaucoma, con historial de traumatismos oculares o que padezcan enfermedades sistémicas como diabetes o hipertensión arterial.

Miranza, que cuenta con cerca de 40 centros en toda España, desarrolla esta campaña en distintos puntos del país, incluyendo Santiago, con el objetivo de reforzar la prevención y la concienciación ciudadana sobre la importancia del diagnóstico precoz.

