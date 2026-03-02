Mi cuenta

O Concello reactiva o concurso do transporte urbano tras resolver o TACGAL os cinco recursos

O prazo para presentar ofertas reábrese e amplíase ata o 18 de marzo despois de que o tribunal administrativo dese a razón ao goberno local

Redacción
02/03/2026 07:06
Bus urbano de Santiago de Compostela
A resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia permite retomar a licitación do servizo de transporte urbano
Eladio Lois
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, compareceu este venres en rolda de prensa xunto co concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, para dar conta da reactivación concurso para a prestación do servizo de transporte urbano tras a resolución por parte do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL) dos cinco recursos presentados por empresas. Ademais de reanudar o prazo de presentación de ofertas, ampliarase noutros 8 días para favorecer a concorrencia.

Goretti Sanmartín cualificou de "boa noticia" que  o TACGAL resolvera os cinco recursos do transporte, dándolle a razón ao Concello en todos e cada un deses casos.

“Estas cinco resolucións confirman a solidez do expediente e permite retomar o procedemento”, sinalou a alcaldesa, quen valorou que a resolución posibilita “traballar con seguranza” e demostra que o traballo feito polo Concello foi “na liña adecuada”.

A rexedora lembrou que o goberno local optou, na Xunta de Goberno do pasado día 2, por suspender o prazo de presentación de ofertas. Avanzou que a Xunta de Goberno do próximo luns abordará a proposta de levantamento da suspensión para reabrir e ampliar o prazo co fin de promover a máxima concorrencia posible a un contrato “dos máis importantes que ten este Concello”, subliñou.

O prazo quedou suspendido 8 días antes de rematar. “Recuperaranse, por tanto, eses días e pensamos amplialo outros 8 días, co que rematará o 18 de marzo”, avanzou Sanmartín. “Agardamos, pois, que se presenten moitas ofertas, que sexan solventes e que a mesa de contratación, logo de avalialas convenientemente, formule canto antes a mellor proposta para a adxudicación".

