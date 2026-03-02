Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Concello de Santiago entrega o 9 de marzo os premios ‘Mulleres de Compostela 2026’

A gala polo 8M no Teatro Principal recoñecerá oito candidaturas de mulleres con traxectorias destacadas na cidade

Redacción
02/03/2026 06:38
O acto institucional do 8M terá lugar no Teatro Principal e require solicitude previa de butaca
O acto institucional do 8M terá lugar no Teatro Principal e require solicitude previa de butaca
Santiago Turismo
O Concello de Santiago conmemora o Día Internacional das Mulleres, 8 de marzo, cunha gala na que entregará oito recoñecementos á traxectoria de mulleres relevantes para Compostela. O acto de entrega dos premios ‘Mulleres de Compostela 2026’ terá lugar no Teatro Principal o luns 9 de marzo ás 19.00 horas.

A lista de premiadas foi aprobada polo Consello Asesor de Condecoracións a partir da escolla realizada polo conxunto da Corporación Municipal. Con esta entrega o Concello de Santiago recoñece a traxectoria persoal e profesional de mulleres naturais de Compostela ou que viven e desenvolven as súas tarefas profesionais na cidade, coincidindo coa celebración do 8M.

Teatro Principal de Santiago

O Concello distingue a dez mulleres co premio Mulleres de Compostela 2026

Este ano son dez mulleres premiadas, correspondentes a oito candidaturas, unha delas colectiva: ‘As Fillas Bravas de Momán’ (as actrices Patricia de Lorenzo González, Mónica García Pérez e Arantza González Villar), a foniatra Clotilde Rodríguez Martul, a divulgadora Merche Espiño, a economista María Loureiro, a comerciante Luisa Ríos, a inspectora principal de Policía Local Diana Parente, a avogada Isabel Castillo e a directora de Cáritas Diocesana de Santiago Pilar Farjas.

