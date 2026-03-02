Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Numax acoge en Santiago la presentación de ‘8 ensaios sobre Rosalía’ con Dolores Vilavedra y Kathleen March

La librería reunirá el jueves 5 de marzo a dos especialistas en literatura gallega para abordar la figura y legado de la escritora compostelana

Eladio Lois
Eladio Lois
02/03/2026 06:44
Numax
Numax
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La librería Numax, en Santiago de Compostela, será escenario el próximo jueves 5 de marzo de la presentación del libro ‘8 ensaios sobre Rosalía’, una obra que profundiza en la figura y la vigencia de Rosalía de Castro desde distintas perspectivas críticas.

El acto comenzará a las 19.00 horas y contará con la participación de dos reconocidas especialistas en el ámbito de los estudios literarios. 

Referentes académicos en torno a Rosalía

En la presentación intervendrá Dolores Vilavedra, doctora en Filología Gallega, así como Kathleen March, filóloga y experta en estudios hispánicos, latinoamericanos y portugueses, además de estudiosa de la literatura gallega.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A alcaldesa Goretti Sanmartín presentou unhas contas que priorizan o reforzo de persoal, a prestación de servizos básicos e os investimentos en barrios e zona rural

Sanmartín califica de "esperpéntica" la postura del PP con el contrato del agua
Agencias
El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo

Raxoi atribuye la caída del turismo a la reducción de vuelos y reclama implicación a la Xunta
Redacción
El ideal gallego

El Concello encarga a Eptisa preparar la licitación de la gestión de Santa Isabel, Multiusos, Sar y la futura instalación de Santa Marta
Eladio González Lois
Enio Mendes, Jugador del Arteal

Doblete de victorias del Arteal Santiago en Superdivisión: sufrimiento ante el Borges y golpe en Girona
Redacción