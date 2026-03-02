Numax acoge en Santiago la presentación de ‘8 ensaios sobre Rosalía’ con Dolores Vilavedra y Kathleen March

Numax

La librería Numax, en Santiago de Compostela, será escenario el próximo jueves 5 de marzo de la presentación del libro ‘8 ensaios sobre Rosalía’, una obra que profundiza en la figura y la vigencia de Rosalía de Castro desde distintas perspectivas críticas.

El acto comenzará a las 19.00 horas y contará con la participación de dos reconocidas especialistas en el ámbito de los estudios literarios.

Referentes académicos en torno a Rosalía

En la presentación intervendrá Dolores Vilavedra, doctora en Filología Gallega, así como Kathleen March, filóloga y experta en estudios hispánicos, latinoamericanos y portugueses, además de estudiosa de la literatura gallega.