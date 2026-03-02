La Transgalaica comienza en Ames con 313 ciclistas

El vencedor masculino, Ángel Maneiro Rodríguez Concello de Ames

Ames acogió este domingo, 1 de marzo, la primera prueba del circuito Transgalaica 2026, una de las citas de BTT con mayor presencia en el noroeste peninsular. La carrera, organizada por el club amesán Os Esfola Arrós y la empresa Team Relay, con la colaboración del Concello de Ames, alcanzó en esta edición los 313 participantes.

La victoria en la categoría masculina fue para Ángel Maneiro Rodríguez, del club Peña Ciclista Toxo de Noia, mientras que en la categoría femenina se impuso Tamara Seijas Fernández, del Club de Montaña Xesteiras de Cuntis. Con ellos, Ames abrió el calendario de una competición que se apoya tanto en la exigencia deportiva como en el pulso del territorio. Un recorrido de 64 kilómetros con 1.600 metros de desnivel

La ganadora femenina, Tamara Seijas Fernández Concello de Ames

Los ciclistas completaron dos vueltas a un circuito de 32 kilómetros, para sumar un recorrido total de 64 kilómetros y un desnivel aproximado de 1.600 metros. La salida y llegada se instalaron frente al Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, como centro neurálgico de una jornada que volvió a reunir a corredores de distintos puntos de Galicia y de fuera de la comunidad.

El trazado fue muy similar al de la pasada edición, discurriendo por las inmediaciones de Aldea Nova, Covas y Augapesada, para continuar hacia Lamas y llegar hasta las instalaciones del Real Aeroclub de Santiago en Piñeiro. El itinerario enlazó después con el alto del Monte Liñaredo, los alrededores del Monte San Marcos y Ventosa, antes de encarar el regreso a Bertamiráns por una de las bajadas más reconocibles del recorrido, la de la línea de alta tensión próxima a Aldea Nova.

En la segunda vuelta, la prueba introdujo una variación: no se volvió a subir a la zona de Aldea Nova y los participantes enlazaron directamente con el sendeiro fluvial Rego dos Pasos.

Cinco fechas para el Transgalaica 2026

Tras la apertura en Ames, el circuito Transgalaica 2026 continuará el 15 de marzo en Silleda, seguirá el 29 de marzo en Cerdedo-Cotobade, hará parada el 26 de abril en Friol y cerrará su calendario el 10 de mayo en la Estación de Manzaneda.

La prueba de Ames alcanzó, además, una cifra redonda: fue la décima ocasión en la que el concello acogió este evento, consolidando su vínculo con una competición que, año tras año, vuelve a convertir caminos y montes en escenario de esfuerzo, técnica y resistencia.