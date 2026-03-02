Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Transgalaica comienza en Ames con 313 ciclistas

La salida y la meta, frente al Pazo da Peregrina, marcaron una jornada que volvió a situar al concello en el mapa del gran BTT del noroeste

Eladio Lois
Eladio Lois
02/03/2026 12:27
El vencedor masculino, Ángel Maneiro Rodríguez
El vencedor masculino, Ángel Maneiro Rodríguez
Concello de Ames
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ames acogió este domingo, 1 de marzo, la primera prueba del circuito Transgalaica 2026, una de las citas de BTT con mayor presencia en el noroeste peninsular. La carrera, organizada por el club amesán Os Esfola Arrós y la empresa Team Relay, con la colaboración del Concello de Ames, alcanzó en esta edición los 313 participantes

La victoria en la categoría masculina fue para Ángel Maneiro Rodríguez, del club Peña Ciclista Toxo de Noia, mientras que en la categoría femenina se impuso Tamara Seijas Fernández, del Club de Montaña Xesteiras de Cuntis. Con ellos, Ames abrió el calendario de una competición que se apoya tanto en la exigencia deportiva como en el pulso del territorio. Un recorrido de 64 kilómetros con 1.600 metros de desnivel

La ganadora femenina, Tamara Seijas Fernández, en el recorrido de 64 kilómetros con 1.600 metros de desnivel
La ganadora femenina, Tamara Seijas Fernández
Concello de Ames

Los ciclistas completaron dos vueltas a un circuito de 32 kilómetros, para sumar un recorrido total de 64 kilómetros y un desnivel aproximado de 1.600 metros. La salida y llegada se instalaron frente al Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, como centro neurálgico de una jornada que volvió a reunir a corredores de distintos puntos de Galicia y de fuera de la comunidad.

El trazado fue muy similar al de la pasada edición, discurriendo por las inmediaciones de Aldea Nova, Covas y Augapesada, para continuar hacia Lamas y llegar hasta las instalaciones del Real Aeroclub de Santiago en Piñeiro. El itinerario enlazó después con el alto del Monte Liñaredo, los alrededores del Monte San Marcos y Ventosa, antes de encarar el regreso a Bertamiráns por una de las bajadas más reconocibles del recorrido, la de la línea de alta tensión próxima a Aldea Nova.

En la segunda vuelta, la prueba introdujo una variación: no se volvió a subir a la zona de Aldea Nova y los participantes enlazaron directamente con el sendeiro fluvial Rego dos Pasos

Cinco fechas para el Transgalaica 2026

Tras la apertura en Ames, el circuito Transgalaica 2026 continuará el 15 de marzo en Silleda, seguirá el 29 de marzo en Cerdedo-Cotobade, hará parada el 26 de abril en Friol y cerrará su calendario el 10 de mayo en la Estación de Manzaneda.

La prueba de Ames alcanzó, además, una cifra redonda: fue la décima ocasión en la que el concello acogió este evento, consolidando su vínculo con una competición que, año tras año, vuelve a convertir caminos y montes en escenario de esfuerzo, técnica y resistencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A alcaldesa Goretti Sanmartín presentou unhas contas que priorizan o reforzo de persoal, a prestación de servizos básicos e os investimentos en barrios e zona rural

Sanmartín califica de "esperpéntica" la postura del PP con el contrato del agua
Agencias
El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo

Raxoi atribuye la caída del turismo a la reducción de vuelos y reclama implicación a la Xunta
Redacción
El ideal gallego

El Concello encarga a Eptisa preparar la licitación de la gestión de Santa Isabel, Multiusos, Sar y la futura instalación de Santa Marta
Eladio González Lois
Enio Mendes, Jugador del Arteal

Doblete de victorias del Arteal Santiago en Superdivisión: sufrimiento ante el Borges y golpe en Girona
Redacción