La compostelana Ofelia, ex masterchef, desde Dubái: "Estábamos en la piscina y empezamos a escuchar bombas"

La exconcursante de MasterChef difundió dos vídeos consecutivos en los que describe momentos de alarma y después una calma relativa en su zona Redacción

La chef Ofelia Hentschel, conocida por su participación en MasterChef, difundió este domingo un vídeo desde Dubái en el que relataba momentos de tensión en la zona en la que se encuentra y denunciaba falta de respuesta por parte de la representación española. “Estoy en Dubái y voy a hacer este vídeo lo más tranquila posible. Estábamos en la piscina y empezamos a escuchar bombas, temblores en el hotel", explicó.

En ese mismo mensaje, Hentschel criticó la actuación consular y comparó la atención con la de otros países: “Parece ser que la embajada de Francia está dando más respuestas que la nuestra. La embajada española no habla, no contesta. Están todos mis familiares desde España intentando localizar, hablar, que les den solución, y nada. Seguimos sin saber nada de la embajada española... una impotencia terrible”.

Aunque afirmó, “no quiero politizar estos temas”, introdujo reproches de carácter político y cerró con una llamada polémica: “Dejad de pagar impuestos porque, como veis, no están sirviendo de nada y estamos totalmente desamparados.”

Horas después, en un segundo vídeo, la chef introdujo un cambio relevante en su relato y aseguró que recibió una llamada de la Embajada: “Ayer me llamaron de la Embajada y la verdad, si os metéis en las redes sociales de la Embajada, veréis están actualizando constantemente”, explicó.

En esa misma intervención, trató de responder a quienes le preguntaban por una eventual evacuación. Su respuesta, en un tono y dirección muy diferente a lo que había declarado en su anterior comunicado, causó gran revuelo: “Esto es como una guerra, un conflicto, hay misiles en el aire, y el ejército español no es quién para, en un territorio extranjero, sacarnos así. No lo sé, pero no creo que sea seguro ni siquiera que nos saquen ahora mismo. Por esa parte, creo que nuestro país lo está haciendo bien.”

La cocinera insistió, además, en la seguridad del emirato “Aquí lo que tenemos es una seguridad aérea que ni en España ni en ningún otro país. En ningún lado estaríamos así de seguros, pero me gustaría no estar en medio de un conflicto. Me gustaría estar en mi casa".

Este lunes, calma relativa y plan para volver

Ya este lunes, en un tercer mensaje, Hentschel describió una noche de mayor calma en su entorno inmediato, aunque con presencia constante de aviones de combate. “Ayer se escuchaban todo el tiempo los cazas, pero no hubo intercepción de misiles. Aquí por lo menos donde estoy yo ni se escuchó ninguna ningún estallido. Entonces he logrado dormir”, afirmó, añadiendo que en sus grupos “comentaron que estaba todo tranquilo en Dubái” hasta el momento en que se durmió.

En este vídeo insistió en que habla desde la incertidumbre: “Creo, digo creo, porque esto no es seguro, y no tengo ni idea.” También expuso su intención de volver cuanto antes: “El caso es que mi idea es intentar, tan pronto se pueda, coger un vuelo. Hoy estoy más tranquila, veo un poquito más el sol y estoy deseando volver, porque, claro, esta zona donde estoy yo ahora está sin conflicto, pero nunca se sabe cómo avanzan estas cosas. Entonces, quiero volverme ya.”

Además, en esta tercera intervención sostuvo que la Embajada continúa difundiendo información: “La embajada de España desde Dubái sigue informando todos los días, tanto por Instagram como por WhatsApp.”