Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Elvira Mínguez gana el Premio Primavera de Novela 2026 con 'La educación del monstruo'

El jurado premia una novela que cruza dos generaciones y rescata la emigración española a Düsseldorf como punto de partida del relato

Eladio Lois
02/03/2026 14:33
La autora Elvira Mínguez, ganadora del Premio Primavera de Novela 2026 por 'La educación del monstruo'
Cedida
Elvira Mínguez ha ganado el Premio Primavera de Novela 2026 con 'La educación del monstruo', según el fallo emitido en Madrid en la trigésima edición del galardón. El jurado, presidido por Carme Riera e integrado por Antonio Soler, Nativel Preciado, Gervasio Posadas y David Cebrián, distinguió la obra por su capacidad para llevar al lector a un mundo de silencios y sospechas a través de dos generaciones.

Tras conocer la decisión, la autora afirmó: “Me cuesta concebir que alguien esté preparado para recibir una noticia tan emocionante como esta; por mucho que hubiera soñado alguna vez algo semejante, como siempre, la realidad supera a la ficción”.

La novela se articula en tres tiempos. En la madurez, Matilde emprende una búsqueda personal que la conduce primero a la vida de su madre, Águeda, emigrante en Düsseldorf a comienzos de los años sesenta. Después, el relato retrocede a la infancia de Matilde en Valladolid a mediados de los setenta, cuando el colegio en el que estudia —dirigido por la hermana Olvido— y la ciudad quedan atravesados por el miedo ante los ataques de un violador de niñas al que parece imposible detener.

El premio, dotado con 100.000 euros, está convocado por Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés. En esta edición se presentaron 1.590 originales, con España a la cabeza (795 novelas), seguida de Argentina (280) y México (106). Dentro de España, las comunidades con mayor participación fueron Madrid (179), Andalucía (92) y Cataluña (63).

'La educación del monstruo' llegará a librerías el 15 de abril de 2026.

