El IES de Sar inaugura en Santiago la III Semana das Artes e das Ciencias con Óscar Corral

Óscar Corral, Premio Ortega y Gasset de Fotografía, durante su encuentro con el alumnado en el acto inaugural del IES de Sar Cedida

El IES de Sar inauguró este lunes 2 de marzo, a las 10.30 horas, la III Semana das Artes e das Ciencias, una iniciativa que se desarrollará hasta el jueves 5 de marzo con el objetivo de tender puentes entre conocimiento, creatividad y reflexión. El acto inaugural contó con la participación de Óscar Corral, Premio Ortega y Gasset de Fotografía, que compartió su experiencia profesional con el alumnado.

La jornada de apertura incluyó también, al final del día, la intervención del actor compostelano Diego Anido, dentro de una programación que busca conectar artes, humanidades y ciencias desde una mirada abierta e interdisciplinar.

A lo largo de estos días, el centro desarrollará actividades vinculadas a las artes plásticas, la fotografía, el diseño, el cine, las humanidades y las ciencias. La programación incluye la participación de antiguos alumnos y alumnas del IES de Sar que actualmente trabajan en estos ámbitos, además de profesionales ligados al cine, el teatro, el diseño y otros sectores creativos.

La presencia de estos perfiles pretende acercar al alumnado experiencias reales, trayectorias vitales y ejemplos que puedan funcionar como referencia e inspiración para imaginar futuros posibles más allá del aula.

Fomentar el espíritu crítico

La vicedirectora del IES de Sar, Ana María Álvarez Chamosa, enmarca la iniciativa en una idea central: “A iniciativa ten como obxectivo principal fomentar o espírito crítico, animando o alumnado a formular preguntas, analizar a realidade desde diferentes perspectivas e comprender a relación entre a creación artística e o pensamento científico e humanístico”.

Álvarez Chamosa añade que este tipo de encuentros “contribúe ao desenvolvemento persoal e académico, favorece a curiosidade, a capacidade de expresión, o traballo colaborativo e a toma de decisións conscientes sobre o futuro”, en una edición que consolida el proyecto por tercer año consecutivo.

Participantes de la tercera edición

En esta III Semana das Artes e das Ciencias participan profesionales de ámbitos diversos como la fotografía, las artes escénicas, la divulgación científica, la investigación, la música o la literatura. Entre los nombres previstos figuran, además de Óscar Corral y Diego Anido, Sandra Zarco, Candela Martínez, Marcos Calo, Miguel González Blanco, Montse Fajardo, Rosalía Morlán, Adrián Costa, Xosé Tomás, Baldo Ramos, Eva Cernadas, Francisco López, Miguel Giadás, Óscar Aldonza y Miguel Giadás, entre otros.

El programa se plantea como un espacio de aprendizaje significativo en el que el centro se abre al exterior y el alumnado puede descubrir nuevas vocaciones, entender mejor su contexto y reconocer el valor de la creatividad y el conocimiento como herramientas para interpretar —y transformar— la realidad.