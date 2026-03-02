Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Concello encarga a Eptisa preparar la licitación de la gestión de Santa Isabel, Multiusos, Sar y la futura instalación de Santa Marta

El contrato, con una duración estimada de cinco meses, incluye estudios de demanda y un plan de inversiones para definir si habrá concesión privada o un modelo mixto

Eladio Lois
Eladio Lois
02/03/2026 15:00
El Concello de Santiago ha adjudicado a Eptisa Servicios de Ingeniería SL el servicio de asesoramiento y apoyo para seleccionar y preparar la futura licitación de la gestión de las instalaciones deportivas municipales, por un importe de 51.780,33 euros (IVA incluido). La decisión fue aprobada este lunes en Xunta de Goberno y la dio a conocer en rueda de prensa la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao.

Según explicó la edila, la empresa deberá aportar soporte técnico para establecer una nueva gobernanza en los complejos de Santa Isabel, Multiusos y Sar, además de incluir en la propuesta la futura infraestructura deportiva prevista en Santa Marta, todavía en fase de construcción.

El encargo contempla la elaboración de estudios de demanda y de viabilidad económico-financiera, además de la documentación necesaria para el proceso, “tanto se se opta pola concesión a unha empresa privada como a unha sociedade de economía mixta”, en palabras de Louzao. El trabajo deberá también diseñar el modelo de negocio, valorar fórmulas de colaboración público-privada o de concesión a una entidad privada y formular una propuesta de inversiones junto con el sistema para financiarlas.

La duración estimada del contrato es de cinco meses. El Concello prevé tres meses para la entrega del estudio de mercado —que deberá estar listo en 45 días— y del análisis de viabilidad económico-financiera, y dos meses adicionales de asesoramiento durante el proceso de licitación posterior para la gestión de estos espacios deportivos.

Además, se contempla una tercera fase que solo se ejecutaría si finalmente se opta por crear una sociedad de economía mixta. En ese supuesto, esta fase tendría una duración de ocho meses.

