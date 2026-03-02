Doblete de victorias del Arteal Santiago en Superdivisión: sufrimiento ante el Borges y golpe en Girona

Enio Mendes, Jugador del Arteal Cedida

El Arteal Santiago cerró un fin de semana redondo en la Superdivisión masculina de tenis de mesa con dos victorias que refuerzan su posición en la zona alta. El conjunto compostelano superó el viernes al Borges de Lleida por 4-2 en un duelo muy ajustado y el domingo asaltó la pista del CER L’Escala (Girona) con un triunfo por 1-4, pese a viajar con una baja importante.

En el encuentro disputado en Santiago ante el Borges, el partido arrancó con un cruce exigente para el griego Ioannis, que cedió en cinco sets frente a Joan Masip tras remontar dos mangas y volver a caer en el desenlace. La reacción del Arteal llegó de la mano de Enio, que venció con claridad a Francesc Carrera, y el duelo entre Humberto y Marc Duran —dos veces campeón de España— dejó al equipo local en desventaja tras una remontada del jugador visitante.

Con el marcador adverso, Enio sostuvo la presión en un partido de máxima tensión ante Masip y selló el empate. A partir de ahí, el Arteal inclinó definitivamente la balanza: Ioannis firmó un triunfo rotundo ante Marc Duran y Humberto cerró la victoria ante Carrera para asegurar el 4-2 final.

Viaje relámpago y victoria en Girona

Ya el domingo, en Girona, el Arteal Santiago no pudo contar con Enio, sustituido por Miguel Molina, pero el equipo mantuvo el nivel y resolvió el choque por 1-4. Ioannis abrió el camino con un 3-0 ante Xavier Peral; Miguel Molina cayó ante el polaco Artur Grela en un partido con alternativas; y Humberto respondió con un 3-0 sólido frente a Iker González para recuperar la iniciativa.

En el duelo entre los teóricos números uno, Ioannis volvió a marcar diferencias tras ceder el primer set y encadenó tres mangas para colocar el 1-3. De nuevo, Humberto asumió la responsabilidad del cierre y completó un 3-0 sin fisuras ante Peral que certificó el triunfo visitante.

Con estos resultados, el Arteal Santiago se mantiene en segunda posición con 20 puntos, con un margen estrecho sobre sus perseguidores. El próximo compromiso será este viernes, en Santiago, ante el Leka Enea de Irún, el equipo que eliminó al Arteal en las semifinales de la Copa del Rey hace dos semanas en Tarragona.