Bertamiráns arrasa en su primera competición nacional: pleno de podios en FitKid

Equipo individual Baby de E-motion, medalla en su estreno interautonómico en Las Rozas (Madrid) Cedida

E-motion, la escuela de FitKid, baile y acrobacia con sede en Bertamiráns (Ames), firmó este domingo un debut de los que se recuerdan: su primera participación oficial en un campeonato interautonómico se saldó con un pleno de podios en todas las coreografías presentadas.

La competición se celebró en el Pabellón de La Marazuela, en Las Rozas (Madrid), y reunió a clubes procedentes de Madrid, Aragón y Castilla y León, además de E-motion como única representante de Galicia en esta disciplina artístico-deportiva. La expedición gallega volvió con una cosecha que supera cualquier pronóstico inicial y que refuerza el crecimiento del FitKid en la comunidad.

Resultados individuales y por equipos

En la clasificación individual, E-motion sumó cuatro pódiums: Noa Lema fue segunda en FitKid Promo Baby; Irati Pérez se proclamó primera en FitKid Baby; Águeda Abaña logró la segunda plaza en FitKid Promo Kid 1; y Maré Carballedo obtuvo el primer puesto en FitKid Promo Kid 1.

Equipo individual Baby de E-motion, medalla en su estreno interautonómico en Las Rozas (Madrid) Cedida

En la competición por equipos, la escuela completó el pleno con tres primeros puestos: el Equipo Baby fue primero en modalidad FitKid; el Equipo Kid se impuso en modalidad FitKid Promoción; y el Equipo Júnior también fue primero en modalidad FitKid Promoción.

Equipo Baby de E-motion, medalla y primer puesto en modalidad FitKid en el campeonato de La Marazuela Cedida

Equipo Kid de Bertamiráns, medalla tras lograr el primer puesto en modalidad FitKid Promoción Cedida

Equipo Júnior de la escuela de Bertamiráns, medalla tras imponerse en modalidad FitKid Promoción Cedida

Reconocimiento a un hito para Galicia

Más allá de las medallas, el campeonato dejó un momento simbólico para el grupo: la organización de Fit Kid España entregó una placa de reconocimiento al director de la escuela, Edu López, por ser E-motion la primera escuela oficial de FitKid en Galicia, un paso que consolida la implantación de esta disciplina en la comunidad.

El director y coreógrafo resumió el impacto del estreno con una frase que marca el tono del regreso: “Conseguir estos resultados en nuestra primera competición ha sido una emocionante sorpresa y un auténtico chute de motivación de cara a nuestra participación en el Campeonato de España.”

El papel de las familias, la otra victoria

En un deporte donde el detalle también se prepara fuera de la pista, E-motion quiso subrayar el papel de las familias durante el fin de semana, tanto en la organización previa como en el acompañamiento en las gradas. “A nivel personal, esta experiencia ha sido muy positiva para crear aún más equipo, más piña. Y eso siempre acaba reflejándose en el trabajo que se presenta sobre la pista.”

Esa energía colectiva, sostienen desde la escuela, fue un factor determinante en el ambiente del viaje y en el rendimiento en competición. “La participación de las familias en toda la preparación previa —maquillajes, peinados, organización— ha sido increíble, al igual que el ánimo constante desde las gradas. Sin duda, la mejor afición es la gallega.”