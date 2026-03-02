As escolas infantís municipais abren en marzo o prazo de admisión para o curso 2026-2027
Renovacións e traslados do 2 ao 9 de marzo e solicitudes de novo ingreso do 13 de marzo ao 6 de abril nas escolas de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños
As Escolas Infantís Municipais de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños abren en marzo o prazo para a admisión de alumnas e alumnos para o próximo curso 2026-2027. Entre o luns 2 e o luns 9 de marzo poderase solicitar a renovación de praza ou o traslado do alumnado actual. Posteriormente, o prazo para as solicitudes de novo ingreso estará aberto do venres 13 de marzo ao luns 6 de abril.
As solicitudes pódense presentar na sede electrónica do Concello de Santiago a través do trámite ‘Solicitude de renovación de praza nas escolas infantís municipais’ para alumnado xa matriculado este ano ou ben 'Solicitude de ingreso en escolas infantís municipais' para novo alumnado.
Tamén se poden presentar de xeito presencial, no Rexistro xeral do Concello de Santiago ou mediante calquera das formas previstas. Os formularios e o resto de documentación necesaria poderá descargarse na sede electrónica ou solicitarse por correo electrónico ou de forma presencial en calquera das tres escolas infantís.
Listas de admisión e de agarda
O día 12 de marzo publicarase na páxina web municipal e nos taboleiros de anuncios das Escolas Infantís Municipais a lista de renovacións e traslados e o número de prazas vacantes por unidades.
Unha vez tramitadas as solicitudes de novo alumnado, a relación provisional de admisións, exclusións e lista de agarda coa puntuación obtida farase pública entre o 28 e o 30 de abril. Esta relación exporase igualmente na web municipal e nos taboleiros das tres escolas. Tras o pertinente prazo de reclamacións, as listas definitivas publicaranse entre o 18 e o 22 de maio.
Prazo de matrícula
O prazo de matrícula para todo o alumnado das escolas infantís municipais de Conxo, As Fontiñas, e Meixonfrío-Salgueiriños será do 25 de maio ao 5 de xuño.
As familias contarán nas escolas con toda a información e asesoramento relativo ao seu funcionamento e poderán visitar as instalacións e recoller os impresos necesarios para a formalización da matrícula. De non formalizarse a matrícula nesas datas decaerá o dereito á praza obtida e terase por desistida a solicitude.
Unha vez formalizadas as matrículas, pasaranse a cubrir as prazas baleiras por rigoroso orde da lista de agarda e contactarase coas familias por teléfono.