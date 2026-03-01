Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La XII Feria de Minerales de Santiago llega a Área Central con nuevas actividades abiertas al público

El evento se celebrará del 5 al 8 de marzo con más de treinta expositores internacionales y casi 600 escolares inscritos en talleres didácticos

01/03/2026 06:18
Minerales y fósiles de distintos países podrán verse en Área Central entre el 5 y el 8 de marzo
Minerales y fósiles de distintos países podrán verse en Área Central entre el 5 y el 8 de marzo
La XII Feria de Minerales de Santiago regresará del jueves 5 al domingo 8 de marzo al Outlet Área Central con una edición reforzada que amplía su programación y abre, por primera vez, parte de sus actividades al público general. La cita, ya consolidada en el calendario compostelano, reunirá miles de minerales, fósiles y piezas de joyería en una propuesta que combina divulgación y vertiente comercial.

La feria permanecerá abierta los cuatro días en horario de 10.00 a 21.00 horas y ocupará las esquinas roja y azul del complejo comercial, donde se instalarán más de treinta expositores procedentes de España, Portugal, Alemania, Georgia, Marruecos, Polonia y México.

Más actividades y apertura al público general

Como principal novedad, las tardes del viernes y del sábado incorporarán actividades abiertas a cualquier visitante. El viernes, a las 18.30 horas, se celebrará un taller de bateo de oro a cargo del Grupo Mineralóxico Galego, con 30 plazas disponibles y reserva previa telefónica o por correo electrónico

El sábado, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar una mesa de intercambio de minerales abierta a particulares; a las 17.30 horas, el paleontólogo Juan Carlos Escudero ofrecerá una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios; y a las 18.30 horas, el especialista Ricardo Olabogoya impartirá un taller sobre limpieza de fósiles y minerales fluorescentes.

Desde el centro comercial explican que esta ampliación responde a una demanda detectada en ediciones anteriores, ya que hasta ahora el foco principal de las actividades estaba dirigido a centros escolares. “Detrás de esta feria hay mucho esfuerzo y mucho trabajo, que comenzó justamente cuando terminó la feria anterior”, señalan desde la organización. 

Casi 600 escolares y minerales de todo el mundo

El evento mantiene su dimensión educativa con la participación de cerca de 600 estudiantes de toda Galicia durante las mañanas del jueves y del viernes. Los escolares asistirán a talleres de identificación de minerales, mineralogía y cristalización, limpieza de fósiles y bateo, además de la charla “La última aventura de los dinosaurios”

En paralelo, la feria comercial permitirá admirar y adquirir piezas como ámbar, amatistas, azabache o cuarzo, así como meteoritos, elementos decorativos y fósiles. Durante los cuatro días también habrá photocalls y muestras procedentes del Museo de Historia Natural de Santiago y del Museo de Minerales de Galicia.

Con esta duodécima edición, Área Central no solo vuelve a abrir un escaparate a la geología, sino que convierte durante cuatro días sus pasillos en un pequeño atlas del planeta. Entre amatistas, fósiles milenarios y meteoritos que han viajado millones de kilómetros, la feria propone una pausa distinta en la rutina comercial: mirar la naturaleza de cerca, tocar su historia y descubrir que, bajo cada piedra, hay un relato que empezó mucho antes que nosotros.

