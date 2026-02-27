Una academia de baile de Bertamiráns competirá por primera vez a nivel nacional

La expedición gallega estará formada por 33 deportistas acompañados por sus familias Cedida

El equipo de competición de la escuela de FitKid, baile y acrobacia E-motion, con sede en Bertamiráns (Ames), viajará este domingo 1 de marzo a Madrid para disputar su primera competición oficial de carácter interautonómico. La cita tendrá lugar en el Pabellón de La Marazuela, en Las Rozas, y reunirá a clubes de Madrid, Aragón y Castilla y León, además del conjunto gallego.

La participación de E-motion supone un hito para el FitKid en Galicia, ya que actualmente es la única escuela de esta disciplina en la comunidad. Su presencia en el campeonato no solo representa un estreno competitivo, sino también un paso decisivo en la proyección nacional de este deporte.

Una expedición que es mucho más que un equipo

La delegación gallega estará formada por 33 deportistas, acompañados por sus familias, lo que elevará la expedición a cerca de un centenar de personas entre bailarines y acompañantes. Se trata, pues, de un desplazamiento que refleja el crecimiento del proyecto y el compromiso de un entorno que ha hecho del esfuerzo compartido su mejor carta de presentación.

Al frente del grupo se sitúa su director y coreógrafo, Edu López, junto a los profesores Goyo Vera y Natalia Roel. Durante los últimos meses, el equipo ha trabajado intensamente en la preparación técnica, coreográfica y emocional, reforzando valores como el esfuerzo, la constancia, el respeto y el compañerismo.

Desde la escuela subrayan que viajan con ilusión y motivación, pero también con humildad. “Es el primer paso de un largo camino que realizamos de la mano de nuestros bailarines y bailarinas y de las familias que tanto apoyo nos han brindado”, señala su director.

Danza, acrobacia y espíritu de equipo El FitKid combina danza, acrobacia y técnica gimnástica en coreografías dinámicas que exigen coordinación, fuerza, expresividad y trabajo en equipo. En los últimos años, esta disciplina ha experimentado un notable crecimiento en distintas comunidades autónomas, y la presencia de E-motion en Madrid busca situar a Galicia en el mapa competitivo de este deporte.

Para la escuela de Bertamiráns, esta cita no es solo una competición: es el inicio de una etapa en la que la pasión por la disciplina y el trabajo constante comienzan a proyectarse más allá de la comunidad gallega, llevando el nombre de Ames y de Galicia a un escenario nacional.