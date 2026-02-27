Mi cuenta

Santiago de Compostela

Un investigador de Santiago, entre los 10 mejores jóvenes científicos de su ámbito

José Víctor Álvarez González, del IDIS, destaca en el congreso mundial de enfermedades lisosomales

Eladio Lois
Eladio Lois
27/02/2026 07:13
José Víctor Álvarez, del IDIS, entre los 10 jóvenes científicos distinguidos en el mayor congreso mundial de enfermedades lisosomales
José Víctor Álvarez, del IDIS, entre los 10 jóvenes científicos distinguidos en el mayor congreso mundial de enfermedades lisosomales
Cedida
El investigador del grupo de Metabolopatías del IDIS, José Víctor Álvarez González, ha sido distinguido con el Premio al Joven Investigador 2026 del WORLDSymposium, el congreso de enfermedades lisosomales de mayor prestigio a nivel mundial.

El galardón lo sitúa entre los 10 investigadores seleccionados por el Comité de Premios del congreso tras un proceso altamente competitivo al que concurrieron 87 científicos junior con sus respectivos proyectos. 

Una alternativa a la terapia intravenosa

El trabajo premiado, titulado Advances in the administration of ERT (oral pathway) improving the biodistribution of enzymes, estudia la posibilidad de administrar por vía oral una terapia enzimática que hasta ahora solo podía aplicarse por vía intravenosa mediante perfusiones de entre tres y cuatro horas una vez por semana.

“Nosotros hemos encapsulado enzimas en nanoparticulas y podemos administrarlas de forma oral”, explica Álvarez González. El objetivo no es solo facilitar la administración del tratamiento, sino también mejorar su alcance, ya que la terapia actual no llega a tejidos críticos como el cerebro o los huesos.

La investigación se centró así en lograr que estas enzimas alcancen órganos diana que hasta el momento quedaban fuera del efecto terapéutico, lo que podría suponer un avance relevante en el abordaje de este tipo de patologías.

Reconocimiento internacional

El investigador del IDIS presentó su trabajo durante la 22.ª edición del WORLDSymposium, celebrada este mes de febrero en San Diego (California), un foro de referencia internacional en el ámbito de las enfermedades lisosomales.

