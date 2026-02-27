Un equipo del CiMUS publica un hallazgo clave sobre el ADN en células tumorales

El investigador Jose Tubío lideró el trabajo publicado en la revista ‘Science’ Cedida

El equipo Mobile Genomes del Centro de Investigación en Medicina Molecular (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha logrado un hito científico internacional tras publicar en la revista ‘Science’ un estudio que desvela un mecanismo hasta ahora desconocido en el funcionamiento de células tumorales.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, participó este viernes en la presentación de los resultados, coincidiendo con la publicación del trabajo en una de las dos revistas de mayor impacto científico a nivel mundial, editada por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS).

Un mecanismo desconocido del ADN

La investigación, liderada por el investigador Oportunius Jose Tubío, identifica un mecanismo por el que determinadas piezas móviles del ADN humano pueden provocar grandes reorganizaciones cromosómicas en células tumorales.

Según explicó el equipo, el descubrimiento demuestra que los llamados elementos móviles del genoma no son meros fragmentos inactivos, sino actores relevantes capaces de generar mutaciones y contribuir al origen y progresión del cáncer, lo que abre nuevas vías para futuras líneas de investigación y posibles tratamientos.

Román Rodríguez felicitó al grupo y subrayó que este logro es “mostra do gran talento investigador que posúe a I+G+i”, poniendo en valor el trabajo desarrollado en el CiMUS, integrado en la Rede CIGUS, que agrupa a los centros universitarios de investigación más excelentes de Galicia.

Apuesta por la atracción de talento

El conselleiro destacó que la atracción, retención y captación de talento constituye una de las prioridades del Ejecutivo autonómico en materia científica, tal y como recoge el Plan galego de investigación e innovación 2025-2027.

Entre las medidas impulsadas por la Xunta citó el programa Oportunius, el apoyo a la Rede CIGUS y el refuerzo de la carrera investigadora desde las etapas iniciales hasta su consolidación.

El CiMUS forma parte de la Rede CIGUS, integrada por diez entidades y alrededor de 1.600 investigadores. La Xunta ha apoyado al centro con más de 15 millones de euros destinados a equipamiento científico-tecnológico y al desarrollo de su plataforma de descubrimiento de fármacos Innopharma, entre otras iniciativas.

Además, el CiMUS es el segundo centro gallego en obtener la prestigiosa distinción María de Maeztu, después de que el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de la USC la haya conseguido en dos ocasiones, la última aún vigente.