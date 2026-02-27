Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Últimos días para visitar os traballos dos finalistas do XIV Premio do Auditorio de Galicia para Artistas Noveis

A exposición reúne 31 proxectos seleccionados entre 98 propostas e poderá verse ata o 2 de marzo na Sala Isaac Díaz Pardo

Redacción
27/02/2026 07:27
A Sala Isaac Díaz Pardo acolle a mostra cos traballos finalistas do XIV Premio do Auditorio de Galicia para Artistas Noveis, aberta ao público ata o 2 de marzo
A Sala Isaac Díaz Pardo acolle a mostra cos traballos finalistas do XIV Premio do Auditorio de Galicia para Artistas Noveis, aberta ao público ata o 2 de marzo
PixelinPhoto
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A exposición cos traballos finalistas ao Décimo Cuarto Premio do Auditorio de Galicia para Artistas Noveis encara a súa recta final e poderá visitarse até o vindeiro 2 de marzo. Até as 20.00 horas dese luns, o público terá a oportunidade de achegarse á Sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia para coñecer esta escolma de 31 proxectos artísticos, seleccionados entre as 98 propostas presentadas nesta edición.

O xurado acordou conceder o primeiro premio á serie 'Variacións sobre o recipiente', de Andrés Rodís (Santiago de Compostela, 2000); o segundo premio á obra 'Bailan os nomes', das irmás Lara e Noa Castro Lema (A Coruña, 1998); e o terceiro premio á peza 'Escóitalo? É o silencio antigo', de Nuria Figueiredo (Ourense, 1986).

Xunto ás obras premiadas, a mostra reúne creacións orixinais e inéditas de Pablo Agma, Alberto Ardid, Manuel Alejandro Balsas Navarro, Blanca Castro, Cristian Cerqueira, Fabián Cidrás Pérez, Matías Daporta, Carlos Fer, Alejandro Fuertes, Lúa Gándara, Doa Oa, Alberto Ovejero, Lucía Perdiz, Manuela Pereira Enríquez, Sara Piñeiro, Nicolás Pisada, Denis Protopopov, Mar Ramón Soriano, Sara Ricoy Rajoy, Fran Rodríguez Casal, Ariadna Silva Fernández, Cris Souto, Taro, Dennise Vaccarello, Aldara Vázquez, Verónica Vicente, Lucía Villar e Breogán Xague.

O percorrido expositivo evidencia a riqueza e pluralidade de perspectivas das persoas participantes, artistas menores de corenta anos nadas ou residentes en Galicia que concorren tanto a título individual como colectivo. Esa diversidade reflíctese nas disciplinas e nos soportes empregados. As propostas experimentan con materiais e desenvolven estilos propios e diferenciados, cuestionando convencións e abordando cuestións que dialogan con preocupacións compartidas pola sociedade actual. Nesta viaxe, as fronteiras entre disciplinas dilúense e transcéndense, ofrecendo unha mirada ampla e complexa da realidade plural na que vivimos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La tripulación compostelana estuvo formada por César Herrero, Susana Bestard y Lucas Albaladejo

La USC logra el segundo puesto en el Campionato Galego Universitario de Vela
Eladio González Lois
El ideal gallego

El PP llevará al Pleno un plan de compensación para frenar el goteo de cierres comerciales en Santiago
Eladio González Lois
María Luz Couce recogió el premio Sanitarias 2026 en Madrid este jueves

La directora científica del IDIS, premio Sanitarias 2026
Eladio González Lois
José Antonio Pérez Docampo presentó ‘Disfraces’ en el Hotel Monumento San Francisco

José Antonio Pérez Docampo convierte Santiago en un escenario de Fargo con su libro ‘Disfraces’
Eladio González Lois