Últimos días para visitar os traballos dos finalistas do XIV Premio do Auditorio de Galicia para Artistas Noveis
A exposición reúne 31 proxectos seleccionados entre 98 propostas e poderá verse ata o 2 de marzo na Sala Isaac Díaz Pardo
A exposición cos traballos finalistas ao Décimo Cuarto Premio do Auditorio de Galicia para Artistas Noveis encara a súa recta final e poderá visitarse até o vindeiro 2 de marzo. Até as 20.00 horas dese luns, o público terá a oportunidade de achegarse á Sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia para coñecer esta escolma de 31 proxectos artísticos, seleccionados entre as 98 propostas presentadas nesta edición.
O xurado acordou conceder o primeiro premio á serie 'Variacións sobre o recipiente', de Andrés Rodís (Santiago de Compostela, 2000); o segundo premio á obra 'Bailan os nomes', das irmás Lara e Noa Castro Lema (A Coruña, 1998); e o terceiro premio á peza 'Escóitalo? É o silencio antigo', de Nuria Figueiredo (Ourense, 1986).
Xunto ás obras premiadas, a mostra reúne creacións orixinais e inéditas de Pablo Agma, Alberto Ardid, Manuel Alejandro Balsas Navarro, Blanca Castro, Cristian Cerqueira, Fabián Cidrás Pérez, Matías Daporta, Carlos Fer, Alejandro Fuertes, Lúa Gándara, Doa Oa, Alberto Ovejero, Lucía Perdiz, Manuela Pereira Enríquez, Sara Piñeiro, Nicolás Pisada, Denis Protopopov, Mar Ramón Soriano, Sara Ricoy Rajoy, Fran Rodríguez Casal, Ariadna Silva Fernández, Cris Souto, Taro, Dennise Vaccarello, Aldara Vázquez, Verónica Vicente, Lucía Villar e Breogán Xague.
O percorrido expositivo evidencia a riqueza e pluralidade de perspectivas das persoas participantes, artistas menores de corenta anos nadas ou residentes en Galicia que concorren tanto a título individual como colectivo. Esa diversidade reflíctese nas disciplinas e nos soportes empregados. As propostas experimentan con materiais e desenvolven estilos propios e diferenciados, cuestionando convencións e abordando cuestións que dialogan con preocupacións compartidas pola sociedade actual. Nesta viaxe, as fronteiras entre disciplinas dilúense e transcéndense, ofrecendo unha mirada ampla e complexa da realidade plural na que vivimos.