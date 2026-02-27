Rois abre el plazo de inscripción para su campamento de conciliación de Semana Santa

Imagen de archivo de actividades infantiles organizadas por el Concello de Rois Archivo

El Concello de Rois ha abierto el plazo de inscripción para DiverPascua, el campamento de conciliación dirigido a familias con niños y niñas en edad escolar durante las vacaciones de Semana Santa.

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, con sedes en Rois y Urdilde, e incluirá un programa de actividades educativas y de ocio adaptadas a las distintas edades.

Horarios y precios

El horario ordinario será de 9.30 a 14.30 horas, aunque las familias que lo necesiten podrán hacer uso del servicio de madrugadores desde las 7.30 horas.

El precio es de 18 euros en el horario habitual y de 19,5 euros con el servicio de madrugadores. El Concello contempla bonificaciones para familias numerosas, monoparentales y en el caso de inscripción de hermanos.

Las inscripciones deben formalizarse a través del formulario habilitado en la página web municipal (www.rois.gal) y el plazo permanecerá abierto hasta el lunes 16 de marzo. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al edificio multiusos o contactar por teléfono o correo electrónico con el Concello.

DiverPascua forma parte de la programación municipal de conciliación que se desarrolla a lo largo del año y que incluye también iniciativas como DiverVerán, DiverNadal y DiverEntroido, con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio educativo en periodos no lectivos.