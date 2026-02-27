Padrón reivindica su identidad en torno a la lamprea con la XII edición de sus Xornadas Gastronómicas

Lampreas Archivo

Padrón volverá a situar a la lamprea del río Ulla en el centro de su calendario cultural y gastronómico con la celebración de la duodécima edición de las Xornadas Gastronómicas, previstas para los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de marzo.

Durante dos fines de semana consecutivos, la programación combinará actividades divulgativas, naturaleza y experiencias sensoriales, pensadas en su mayoría para público familiar, con el objetivo de reforzar el vínculo entre este producto emblemático, el territorio y la identidad local.

Rutas, divulgación y experiencias inmersivas

Las jornadas arrancarán con la actividad didáctica Descubrindo o fósil vivente de Padrón: a lamprea, dirigida al alumnado de las escuelas unitarias del municipio para acercar a las nuevas generaciones el conocimiento de este organismo ancestral y su relevancia histórica y ambiental.

El sábado 14 de marzo, a las 09.00 horas, se celebrará la tradicional Ruta das Pesqueiras, un recorrido lineal de 12 kilómetros (ida y vuelta) junto al río Ulla, con salida desde el Campo da Ínsua (A Ponte). Esa misma tarde, a las 16.30 horas, Herbón acogerá el Baño de natureza-Experiencia inmersiva sobre la lamprea, que combinará mindfulness, creatividad y patrimonio, con paseo guiado por los exteriores del convento y las pesqueiras, además de un taller de arcilla inspirado en el universo simbólico de este pez.

El domingo 15, a las 10.30 horas, tendrá lugar una ruta interpretativa con mindfulness para profundizar en la dimensión natural y cultural de la lamprea.

La programación continuará el viernes 20 con 'A que sabe Padrón?', una experiencia sensorial en el Xardín Botánico en dos pases, a las 17.00 y 18.30 horas, y el sábado 21, a las 17.00 horas, con A pé de río, un recorrido familiar de cinco kilómetros desde el Campo da Ínsua.

El cierre llegará el domingo 22, a las 11.30 horas, con la actividad divulgativa Unha viaxe á orixe, en la Praza de Macías, que conectará pasado, tradición e identidad en torno a la lamprea.

Las plazas para participar en estas propuestas son limitadas y requieren inscripción previa a través de la web de Turismo de Padrón.

Seis restaurantes se suman a la exaltación gastronómica

En paralelo, seis establecimientos de la villa ofrecerán propuestas especiales: O Alpendre, Restaurante Chef Rivera, Casa Farrucán, Restaurante O Secreto, Taberna A Filoxera y Restaurante A Casa dos Martínez.

En una edición marcada por la escasez de lamprea y el elevado precio del producto, no habrá menús cerrados con carácter general. Casa Farrucán sí ofrecerá un menú especial por 55 euros, compuesto por chocos, lamprea á bordelesa, postre casero, una copa de vino y café. En el resto de locales será necesario consultar directamente las propuestas y reservar con antelación.