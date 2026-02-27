Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Padrón reivindica su identidad en torno a la lamprea con la XII edición de sus Xornadas Gastronómicas

La programación se desarrollará los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de marzo con actividades divulgativas, rutas y propuestas culinarias en seis restaurantes de la villa

Eladio Lois
Eladio Lois
27/02/2026 06:19
Imagen de una lamprea
Lampreas
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Padrón volverá a situar a la lamprea del río Ulla en el centro de su calendario cultural y gastronómico con la celebración de la duodécima edición de las Xornadas Gastronómicas, previstas para los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de marzo.

Durante dos fines de semana consecutivos, la programación combinará actividades divulgativas, naturaleza y experiencias sensoriales, pensadas en su mayoría para público familiar, con el objetivo de reforzar el vínculo entre este producto emblemático, el territorio y la identidad local. 

Representantes das entidades implicadas no certame xunto a unha das creacións participantes nesta edición

XVII Santiago(é)Tapas: o concurso gastronómico que dinamiza Compostela en inverno

Más información

Rutas, divulgación y experiencias inmersivas

Las jornadas arrancarán con la actividad didáctica Descubrindo o fósil vivente de Padrón: a lamprea, dirigida al alumnado de las escuelas unitarias del municipio para acercar a las nuevas generaciones el conocimiento de este organismo ancestral y su relevancia histórica y ambiental.

El sábado 14 de marzo, a las 09.00 horas, se celebrará la tradicional Ruta das Pesqueiras, un recorrido lineal de 12 kilómetros (ida y vuelta) junto al río Ulla, con salida desde el Campo da Ínsua (A Ponte). Esa misma tarde, a las 16.30 horas, Herbón acogerá el Baño de natureza-Experiencia inmersiva sobre la lamprea, que combinará mindfulness, creatividad y patrimonio, con paseo guiado por los exteriores del convento y las pesqueiras, además de un taller de arcilla inspirado en el universo simbólico de este pez.

El domingo 15, a las 10.30 horas, tendrá lugar una ruta interpretativa con mindfulness para profundizar en la dimensión natural y cultural de la lamprea.

La programación continuará el viernes 20 con 'A que sabe Padrón?', una experiencia sensorial en el Xardín Botánico en dos pases, a las 17.00 y 18.30 horas, y el sábado 21, a las 17.00 horas, con A pé de río, un recorrido familiar de cinco kilómetros desde el Campo da Ínsua.

El cierre llegará el domingo 22, a las 11.30 horas, con la actividad divulgativa Unha viaxe á orixe, en la Praza de Macías, que conectará pasado, tradición e identidad en torno a la lamprea.

Las plazas para participar en estas propuestas son limitadas y requieren inscripción previa a través de la web de Turismo de Padrón. 

Seis restaurantes se suman a la exaltación gastronómica

En paralelo, seis establecimientos de la villa ofrecerán propuestas especiales: O Alpendre, Restaurante Chef Rivera, Casa Farrucán, Restaurante O Secreto, Taberna A Filoxera y Restaurante A Casa dos Martínez.

En una edición marcada por la escasez de lamprea y el elevado precio del producto, no habrá menús cerrados con carácter general. Casa Farrucán sí ofrecerá un menú especial por 55 euros, compuesto por chocos, lamprea á bordelesa, postre casero, una copa de vino y café. En el resto de locales será necesario consultar directamente las propuestas y reservar con antelación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La tripulación compostelana estuvo formada por César Herrero, Susana Bestard y Lucas Albaladejo

La USC logra el segundo puesto en el Campionato Galego Universitario de Vela
Eladio González Lois
El ideal gallego

El PP llevará al Pleno un plan de compensación para frenar el goteo de cierres comerciales en Santiago
Eladio González Lois
María Luz Couce recogió el premio Sanitarias 2026 en Madrid este jueves

La directora científica del IDIS, premio Sanitarias 2026
Eladio González Lois
José Antonio Pérez Docampo presentó ‘Disfraces’ en el Hotel Monumento San Francisco

José Antonio Pérez Docampo convierte Santiago en un escenario de Fargo con su libro ‘Disfraces’
Eladio González Lois