Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Padrón abre as inscricións para a XLV Carreira Popular de Pascua, que se celebrará o 4 de abril

A proba, con saída dende a praza de Macías ás 10.30 horas, mantén a gratuidade nas categorías escolares e fixa en 7 euros a inscrición na carreira absoluta

Eladio Lois
Eladio Lois
27/02/2026 12:59
Imaxe de arquivo dunha edición anterior da carreira
Imaxe de arquivo dunha edición anterior da carreira
Concello de Padrón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Concello de Padrón abriu o prazo de inscrición para participar na XLV Carreira Popular de Pascua 2026, que se disputará o sábado 4 de abril e volverá converter a vila nun punto de encontro para centos de atletas de todas as idades.

A cita, plenamente consolidada no calendario deportivo galego e incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo, manterá como escenario de saída e chegada a praza de Macías. As probas comezarán ás 10.30 horas e prolongaranse ata o peche de meta, previsto para as 13.30 horas.

O prazo para formalizar a inscrición permanecerá aberto ata o mércores 1 de abril ás 23.59 horas, exclusivamente a través da páxina web www.deporticket.com. A organización non admitirá inscricións fóra de prazo.

Categorías e distancias

A carreira está aberta a atletas federados e non federados, cunha única clasificación conxunta agás nas categorías sub 6 e sub 8, que terán carácter non competitivo.

As distancias oscilarán entre os 80 metros da categoría sub 6 e os 13,3 quilómetros da proba absoluta, que engloba as categorías sub 20, sub 23, sénior e máster.

O programa horario arrancará ás 10.30 horas coa categoría sub 6 e continuará de maneira escalonada ata as 12.00 horas, cando tomará a saída a carreira absoluta.

A participación será de balde para todas as categorías escolares ata sub 18. No caso da proba absoluta, o custo da inscrición será de 7 euros.

Premios e servizos

Todos os escolares recibirán unha medalla ao cruzar a liña de meta. Nas categorías competitivas entregaranse trofeos aos tres primeiros clasificados, mentres que a proba absoluta contará ademais cun Trofeo Especial de Pascua para os tres primeiros en meta.

Tamén haberá premios para os tres primeiros equipos clasificados, para o primeiro corredor e corredora local da proba absoluta, para o club con maior número de atletas que finalicen a carreira —Trofeo Participación— e para o participante de maior idade que complete o percorrido, co Trofeo Supermáster. Todos os inscritos recibirán un agasallo conmemorativo.

A recollida de dorsais habilitarase no Paseo do Espolón a partir das 9.30 horas o mesmo día da carreira. A organización ofrecerá servizo de gardarroupa, cronometraxe por chip, sinalización quilométrica, avituallamento intermedio e en meta, duchas nos pavillóns municipais do Grupo Escolar e do Souto, servizo médico e ambulancia, así como seguro de accidentes e responsabilidade civil.

O Concello anima á veciñanza e aos corredores e corredoras de toda Galicia a participar nunha cita que combina deporte, convivencia e tradición, consolidándose como unha das probas populares máis emblemáticas da comarca.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La expedición gallega estará formada por 33 deportistas acompañados por sus familias

Una academia de baile de Bertamiráns competirá por primera vez a nivel nacional
Eladio González Lois
Maite Flores compareció para desmentir los rumores difundidos en redes y grupos de WhatsApp

La candidata a rectora Maite Flores denuncia una "campaña de difamación" y valora acciones legales
Eladio González Lois
A visita institucional incluíu unha reunión coa directiva do Museo do Pobo Galego para abordar vías de cooperación entre o Estado e a entidade cultural

O delegado do Goberno en Galicia visita o Museo do Pobo Galego e reforza a colaboración institucional
Redacción
O certame, organizado por Turismo de Santiago co apoio da Deputación da Coruña, mantén aberto o sistema de votación por QR ata o 8 de marzo

O XVII Santiago(é)Tapas supera os 5.000 votos a metade do certame
Redacción