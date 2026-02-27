Padrón abre as inscricións para a XLV Carreira Popular de Pascua, que se celebrará o 4 de abril
A proba, con saída dende a praza de Macías ás 10.30 horas, mantén a gratuidade nas categorías escolares e fixa en 7 euros a inscrición na carreira absoluta
O Concello de Padrón abriu o prazo de inscrición para participar na XLV Carreira Popular de Pascua 2026, que se disputará o sábado 4 de abril e volverá converter a vila nun punto de encontro para centos de atletas de todas as idades.
A cita, plenamente consolidada no calendario deportivo galego e incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo, manterá como escenario de saída e chegada a praza de Macías. As probas comezarán ás 10.30 horas e prolongaranse ata o peche de meta, previsto para as 13.30 horas.
O prazo para formalizar a inscrición permanecerá aberto ata o mércores 1 de abril ás 23.59 horas, exclusivamente a través da páxina web www.deporticket.com. A organización non admitirá inscricións fóra de prazo.
Categorías e distancias
A carreira está aberta a atletas federados e non federados, cunha única clasificación conxunta agás nas categorías sub 6 e sub 8, que terán carácter non competitivo.
As distancias oscilarán entre os 80 metros da categoría sub 6 e os 13,3 quilómetros da proba absoluta, que engloba as categorías sub 20, sub 23, sénior e máster.
O programa horario arrancará ás 10.30 horas coa categoría sub 6 e continuará de maneira escalonada ata as 12.00 horas, cando tomará a saída a carreira absoluta.
A participación será de balde para todas as categorías escolares ata sub 18. No caso da proba absoluta, o custo da inscrición será de 7 euros.
Premios e servizos
Todos os escolares recibirán unha medalla ao cruzar a liña de meta. Nas categorías competitivas entregaranse trofeos aos tres primeiros clasificados, mentres que a proba absoluta contará ademais cun Trofeo Especial de Pascua para os tres primeiros en meta.
Tamén haberá premios para os tres primeiros equipos clasificados, para o primeiro corredor e corredora local da proba absoluta, para o club con maior número de atletas que finalicen a carreira —Trofeo Participación— e para o participante de maior idade que complete o percorrido, co Trofeo Supermáster. Todos os inscritos recibirán un agasallo conmemorativo.
A recollida de dorsais habilitarase no Paseo do Espolón a partir das 9.30 horas o mesmo día da carreira. A organización ofrecerá servizo de gardarroupa, cronometraxe por chip, sinalización quilométrica, avituallamento intermedio e en meta, duchas nos pavillóns municipais do Grupo Escolar e do Souto, servizo médico e ambulancia, así como seguro de accidentes e responsabilidade civil.
O Concello anima á veciñanza e aos corredores e corredoras de toda Galicia a participar nunha cita que combina deporte, convivencia e tradición, consolidándose como unha das probas populares máis emblemáticas da comarca.