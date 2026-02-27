Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Concello impulsa dous proxectos en apoio ás mulleres saharauís no marco do 8-M

As actuacións desenvolveranse en colaboración coa Delegación da RASD en Galicia e coa asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí

Redacción
27/02/2026 17:07
Os proxectos inclúen o apoio ao congreso da Unión Nacional de Mulleres Saharauís e a rehabilitación da sala da memoria da muller saharauí no Museo da Resistencia
Os proxectos inclúen o apoio ao congreso da Unión Nacional de Mulleres Saharauís e a rehabilitación da sala da memoria da muller saharauí no Museo da Resistencia
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade celebrou hoxe no Concello de Santiago a xuntanza da súa Comisión Executiva, na que denunciou a ocupación marroquí e defendeu o dereito á autodeterminación do Sáhara Occidental, na data en que se conmemora o 50º aniversario da proclamación da República Árabe Saharauí Democrática (RASD). O órgano de goberno da asociación municipalista, que se reuniu para revisar o plan de actividades do ano en curso, recibiu ademais a dúas persoas referentes do movemento do comercio xusto en Centroamérica.

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, vogal do Fondo Galego de Cooperación, foi a anfitrioa do encontro, no que participaron o presidente da entidade e alcalde de Nigrán, Juan González; o tesoureiro e rexedor das Neves, José Manuel Alfonso; e máis os vogais Manuel Campos, alcalde de Cuntis, e Marga Figueroa, concelleira de Oleiros. “Reclamamos que as institucións internacionais actúen contra a violación de dereitos humanos por parte de Marrocos nos territorios ocupados e que se celebre o referendo acordado no seu día”, concordaron os representantes municipais, pois “non podemos abandonar ao pobo saharauí”.

O Fondo Galego xa emitira unha declaración institucional fronte a proposta de converter o Sáhara Occidental nunha rexión autónoma do reino alauíta, lembrando a responsabilidade do Estado Español na situación do pobo saharauí. A día de hoxe, máis de 170.000 persoas subsisten como refuxiadas nos campamentos de Tinduf (Alxeria), onde o Fondo Galego vén desenvolvendo distintas accións de axuda humanitaria

Ademais, no marco do seu plan anual, colaborará coa Delegación da RASD en Galicia e coa asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí en dous proxectos sobre o terreo, un para apoiar a celebración do Congreso da Unión Nacional de Mulleres Saharauís, contribuíndo ao empoderamento feminino, e outro para rehabilitar a sala dedicada á memoria histórica da muller saharauí no Museo da Resistencia, todo no contexto da conmemoración do vindeiro 8M.

Do mesmo xeito, organizarase un ciclo de conversas para sensibilizar sobre a causa saharauí nos concellos galegos, aínda que a planificación de 2026 incorpora tamén outras actividades de educación para a cidadanía global que serán ofertadas ás administracións locais socias do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Entre elas, contos para educar en valores, teatro sobre o xenocidio en Palestina, exposicións arredor dos proxectos de cooperación internacional ou cinefórums sobre os países da África lusófona nos que coopera o Fondo Galego. Tamén haberá formacións sobre axuda humanitaria e irmandamentos internacionais, aínda que unha das principais accións do exercicio terá lugar xa o 12 e o 13 de marzo co II Encontro Internacional de Mulleres Electas ‘As Elixidas’ que se celebrará en Cabo Verde.

A isto súmanse os proxectos de cooperación internacional que se desenvolverán tanto no arquipélago africano como en Mozambique, Guinea-Bissau ou São Tomé e Príncipe en materia de agricultura sostible, saneamento, finanzas locais, dereitos da infancia, etc. Ademais desta cooperación directa, que se establece principalmente con municipios do Sur Global, xa están en marcha as cinco iniciativas financiadas a ONGD galegas en África e Latinoamérica. Así mesmo, haberá unha nova edición do programa de cooperación técnica Especialistas en Cooperar, dirixido a persoal das administración locais.

Por outra parte, a xuntanza celebrada hoxe en Santiago contou coa presenza de dúas persoas referentes do comercio xusto en Centroamérica, a suxestión da ONGD Solidariedade Internacional de Galicia. Claudia Jiménez, representante da Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC), ofreceu unha visión estratéxica sobre como a cooperación e o comercio poden xerar transformación social a gran escala. Doutra banda, o produtor de café Nery Sánchez, presidente da Cooperativa San Carlos Dos (El Salvador), amosou o impacto do comercio xusto no territorio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La expedición gallega estará formada por 33 deportistas acompañados por sus familias

Una academia de baile de Bertamiráns competirá por primera vez a nivel nacional
Eladio González Lois
Maite Flores compareció para desmentir los rumores difundidos en redes y grupos de WhatsApp

La candidata a rectora Maite Flores denuncia una "campaña de difamación" y valora acciones legales
Eladio González Lois
A visita institucional incluíu unha reunión coa directiva do Museo do Pobo Galego para abordar vías de cooperación entre o Estado e a entidade cultural

O delegado do Goberno en Galicia visita o Museo do Pobo Galego e reforza a colaboración institucional
Redacción
O certame, organizado por Turismo de Santiago co apoio da Deputación da Coruña, mantén aberto o sistema de votación por QR ata o 8 de marzo

O XVII Santiago(é)Tapas supera os 5.000 votos a metade do certame
Redacción