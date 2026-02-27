Mi cuenta

Santiago de Compostela

Miles de autónomos volverán a salir a la calle en Santiago el 2 de marzo

La marcha partirá de la Alameda a las 11.00 horas y concluirá ante el Parlamento de Galicia con la lectura de un manifiesto

Eladio Lois
Eladio Lois
27/02/2026 11:31
La Alameda de Santiago será el punto de salida de la manifestación convocada para este lunes a las 11.00 horas
Cedida
Santiago de Compostela será este lunes, 2 de marzo, uno de los puntos de la nueva movilización estatal de trabajadores autónomos convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N. La marcha partirá a las 11.00 horas desde la Alameda y finalizará ante el Parlamento de Galicia, donde está prevista la lectura de un manifiesto.

El recorrido discurrirá por rúa do Franco, rúa Nova, Ensinanza, plaza de Galicia y rúa do Hórreo hasta llegar a la sede del Legislativo autonómico, en una convocatoria que se desarrollará de forma simultánea en casi 40 ciudades de toda España. 

Segunda movilización tras el 30N

La protesta da continuidad a la celebrada el pasado 30 de noviembre, cuando, según la organización, más de 80.000 autónomos se manifestaron en 21 ciudades del país. En esta ocasión, la plataforma asegura haber ampliado el número de sedes convocadas, en un intento de superar la participación anterior y reforzar la visibilidad del colectivo.

España cuenta con más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia, un sector que la plataforma considera clave para el empleo, el comercio de proximidad y el sostenimiento del tejido económico local. Desde la organización sostienen que, tras la movilización de noviembre, no se han producido cambios estructurales que mejoren su situación. 

Reivindicaciones del colectivo

Entre las principales demandas que se trasladarán también en Santiago figuran la denuncia de una presión fiscal creciente, cotizaciones elevadas independientemente de los ingresos reales, la falta de protección social equiparable a la de otros trabajadores, las dificultades burocráticas para acceder a ayudas y el deterioro progresivo del pequeño comercio.

La plataforma subraya que se trata de un movimiento independiente y sin vinculación partidista, amparado en el derecho constitucional de reunión y manifestación. La convocatoria está abierta tanto a autónomos como a simpatizantes y ciudadanos que deseen respaldar sus reivindicaciones.

