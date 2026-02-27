La Xunta lanza una nueva edición de ‘Fogar Vivo’ con 2,8 millones para impulsar el alquiler accesible en Galicia

La conselleira María Martínez Allegue visitó una vivienda en San Pedro reformada con ayudas de ‘Fogar Vivo’ Xunta

La Xunta ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia la nueva convocatoria del programa ‘Fogar Vivo’, dotada con 2,8 millones de euros, con el objetivo de movilizar viviendas hacia el mercado de alquiler accesible.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó este viernes en el barrio compostelano de San Pedro una vivienda que está siendo reformada gracias a una ayuda concedida en la primera edición del programa. La propietaria recibió una subvención de 11.000 euros para acometer obras de acondicionamiento antes de destinar el inmueble al alquiler.

Hasta 16.000 euros por vivienda

La nueva convocatoria, que triplica los fondos respecto a la edición anterior, permitirá a los propietarios interesados presentar solicitudes desde el lunes 9 de marzo hasta el 3 de junio.

La cuantía máxima de las ayudas podrá alcanzar los 16.000 euros por vivienda. De esa cantidad, hasta 11.000 euros estarán destinados a la rehabilitación del inmueble; otros 2.000 euros adicionales podrán concederse cuando los inquilinos no superen los 36 años o sean familias con hijos menores o personas dependientes a cargo.

Además, el programa contempla hasta 3.000 euros para cubrir seguros de impago y multirriesgo del hogar durante los cinco primeros años del contrato, una medida pensada para reforzar la seguridad de los propietarios y fomentar que saquen viviendas vacías al mercado.

239 ayudas en la primera edición

María Martínez Allegue subrayó que la ampliación presupuestaria responde a la buena acogida de la primera convocatoria, activada en julio del pasado año, en la que la Xunta concedió 239 ayudas por cerca de 1,3 millones de euros.

En la vivienda visitada en Santiago, la reforma incluye la renovación de fontanería y electricidad, la modernización de la cocina, la ampliación del baño y el cambio de suelos, actuaciones dirigidas a actualizar inmuebles que en muchos casos llevaban tiempo sin uso.

La conselleira recordó que el programa permite anticipos de hasta el 80% de la ayuda concedida, abonándose el 20% restante tras la justificación final de la obra, con el fin de facilitar la ejecución de las actuaciones.

La medida se enmarca, según explicó, en la hoja de ruta del Gobierno gallego para facilitar el acceso a la vivienda mediante la construcción de vivienda pública, la rehabilitación y el desarrollo de suelo residencial.