La USC logra el segundo puesto en el Campionato Galego Universitario de Vela

La tripulación compostelana estuvo formada por César Herrero, Susana Bestard y Lucas Albaladejo USC

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) logró este jueves el segundo puesto en la clasificación final del Campionato Galego Universitario Xunta de Galicia de vela, disputado en Vilagarcía de Arousa.

La jornada estuvo condicionada por la escasez de viento, lo que obligó a extender la competición mucho más allá de lo previsto inicialmente. La prueba comenzó a las 11.30 horas y no concluyó hasta las 19.15 horas, pese a que en un principio se estimaba una duración aproximada de dos horas.

Una competición marcada por el viento

Las condiciones meteorológicas, con viento insuficiente durante buena parte del día, hicieron necesario alargar el desarrollo de las mangas para garantizar que las pruebas pudieran celebrarse en condiciones reglamentarias.

En el campeonato participaron siete embarcaciones en representación de las tres universidades gallegas. El equipo de la USC estuvo integrado por César Herrero Baspino, Susana Bestard Mir y Lucas Albaladejo Reino, que mantuvieron un rendimiento constante a lo largo de la jornada.

Clasificación final

En la clasificación general, la Universidade da Coruña se hizo con el primer puesto, mientras que la Universidade de Santiago de Compostela ocupó la segunda posición. La Universidade de Vigo completó el podio en tercer lugar.

Con este resultado, la USC reafirma su presencia en el panorama universitario gallego de la vela, en una prueba que puso a prueba la resistencia y la capacidad técnica de las tripulaciones.