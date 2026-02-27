Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La USC logra el segundo puesto en el Campionato Galego Universitario de Vela

La tripulación compostelana firmó una sólida actuación en una competición marcada por la falta de viento que obligó a prolongar las pruebas hasta la tarde

Eladio Lois
Eladio Lois
27/02/2026 12:40
La tripulación compostelana estuvo formada por César Herrero, Susana Bestard y Lucas Albaladejo
La tripulación compostelana estuvo formada por César Herrero, Susana Bestard y Lucas Albaladejo
USC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) logró este jueves el segundo puesto en la clasificación final del Campionato Galego Universitario Xunta de Galicia de vela, disputado en Vilagarcía de Arousa.

La jornada estuvo condicionada por la escasez de viento, lo que obligó a extender la competición mucho más allá de lo previsto inicialmente. La prueba comenzó a las 11.30 horas y no concluyó hasta las 19.15 horas, pese a que en un principio se estimaba una duración aproximada de dos horas.

Una competición marcada por el viento

Las condiciones meteorológicas, con viento insuficiente durante buena parte del día, hicieron necesario alargar el desarrollo de las mangas para garantizar que las pruebas pudieran celebrarse en condiciones reglamentarias.

En el campeonato participaron siete embarcaciones en representación de las tres universidades gallegas. El equipo de la USC estuvo integrado por César Herrero Baspino, Susana Bestard Mir y Lucas Albaladejo Reino, que mantuvieron un rendimiento constante a lo largo de la jornada.

Clasificación final

En la clasificación general, la Universidade da Coruña se hizo con el primer puesto, mientras que la Universidade de Santiago de Compostela ocupó la segunda posición. La Universidade de Vigo completó el podio en tercer lugar.

Con este resultado, la USC reafirma su presencia en el panorama universitario gallego de la vela, en una prueba que puso a prueba la resistencia y la capacidad técnica de las tripulaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La expedición gallega estará formada por 33 deportistas acompañados por sus familias

Una academia de baile de Bertamiráns competirá por primera vez a nivel nacional
Eladio González Lois
Maite Flores compareció para desmentir los rumores difundidos en redes y grupos de WhatsApp

La candidata a rectora Maite Flores denuncia una "campaña de difamación" y valora acciones legales
Eladio González Lois
A visita institucional incluíu unha reunión coa directiva do Museo do Pobo Galego para abordar vías de cooperación entre o Estado e a entidade cultural

O delegado do Goberno en Galicia visita o Museo do Pobo Galego e reforza a colaboración institucional
Redacción
O certame, organizado por Turismo de Santiago co apoio da Deputación da Coruña, mantén aberto o sistema de votación por QR ata o 8 de marzo

O XVII Santiago(é)Tapas supera os 5.000 votos a metade do certame
Redacción