Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La directora científica del IDIS, premio Sanitarias 2026

María Luz Couce recoge en Madrid el galardón que reconoce el liderazgo femenino en el sistema sanitario

Eladio Lois
Eladio Lois
27/02/2026 12:17
María Luz Couce recogió el premio Sanitarias 2026 en Madrid este jueves
María Luz Couce recogió el premio Sanitarias 2026 en Madrid este jueves
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Santiago de Compostela vuelve a situarse en el mapa nacional de la excelencia sanitaria tras el reconocimiento a María Luz Couce Pico, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), distinguida con el premio Sanitarias 2026.

El galardón, convocado por la publicación especializada Redacción Médica, alcanza su novena edición y tiene como objetivo visibilizar el liderazgo de mujeres que asumen responsabilidades de primer orden en el ámbito de la salud. En esta ocasión, el jurado ha reconocido la trayectoria de la profesional compostelana por su labor en gestión, coordinación e investigación, así como por su amplia carrera en el abordaje, diagnóstico y formación, especialmente en cribado neonatal y diagnóstico genético.

Referente desde Santiago

María Luz Couce es catedrática de la Universidade de Santiago de Compostela y jefa del Servicio de Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde también dirige la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas.

Durante la entrega del premio, celebrada este jueves en Madrid, Couce subrayó la importancia de este tipo de reconocimientos "por la visibilidad que dan a un trabajo no siempre presente en la sociedad". Asimismo, defendió la necesidad de invertir en investigación y ciencia, y de reforzar su proyección pública, especialmente ante las nuevas generaciones.

La directora científica del IDIS puso en valor el trabajo desarrollado en el CHUS, al que calificó como "referente estatal en Neonatología gracias al trabajo de todo el personal que colabora desde las distintas áreas: asistencial, gestión, docente e investigadora".

Además, afirmó que "este premio es reflejo del liderazgo y del trabajo realizado desde una institución que continúa consolidándose como referente científico en el ámbito de la salud, y refuerza nuestro compromiso con la investigación, la innovación y la excelencia".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La tripulación compostelana estuvo formada por César Herrero, Susana Bestard y Lucas Albaladejo

La USC logra el segundo puesto en el Campionato Galego Universitario de Vela
Eladio González Lois
El ideal gallego

El PP llevará al Pleno un plan de compensación para frenar el goteo de cierres comerciales en Santiago
Eladio González Lois
María Luz Couce recogió el premio Sanitarias 2026 en Madrid este jueves

La directora científica del IDIS, premio Sanitarias 2026
Eladio González Lois
José Antonio Pérez Docampo presentó ‘Disfraces’ en el Hotel Monumento San Francisco

José Antonio Pérez Docampo convierte Santiago en un escenario de Fargo con su libro ‘Disfraces’
Eladio González Lois