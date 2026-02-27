La directora científica del IDIS, premio Sanitarias 2026

María Luz Couce recogió el premio Sanitarias 2026 en Madrid este jueves Cedida

Santiago de Compostela vuelve a situarse en el mapa nacional de la excelencia sanitaria tras el reconocimiento a María Luz Couce Pico, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), distinguida con el premio Sanitarias 2026.

El galardón, convocado por la publicación especializada Redacción Médica, alcanza su novena edición y tiene como objetivo visibilizar el liderazgo de mujeres que asumen responsabilidades de primer orden en el ámbito de la salud. En esta ocasión, el jurado ha reconocido la trayectoria de la profesional compostelana por su labor en gestión, coordinación e investigación, así como por su amplia carrera en el abordaje, diagnóstico y formación, especialmente en cribado neonatal y diagnóstico genético.

Referente desde Santiago

María Luz Couce es catedrática de la Universidade de Santiago de Compostela y jefa del Servicio de Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde también dirige la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas.

Durante la entrega del premio, celebrada este jueves en Madrid, Couce subrayó la importancia de este tipo de reconocimientos "por la visibilidad que dan a un trabajo no siempre presente en la sociedad". Asimismo, defendió la necesidad de invertir en investigación y ciencia, y de reforzar su proyección pública, especialmente ante las nuevas generaciones.

La directora científica del IDIS puso en valor el trabajo desarrollado en el CHUS, al que calificó como "referente estatal en Neonatología gracias al trabajo de todo el personal que colabora desde las distintas áreas: asistencial, gestión, docente e investigadora".

Además, afirmó que "este premio es reflejo del liderazgo y del trabajo realizado desde una institución que continúa consolidándose como referente científico en el ámbito de la salud, y refuerza nuestro compromiso con la investigación, la innovación y la excelencia".