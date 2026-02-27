La candidata a rectora Maite Flores denuncia una "campaña de difamación" y valora acciones legales

Maite Flores compareció para desmentir los rumores difundidos en redes y grupos de WhatsApp Redacción

La candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Maite Flores, compareció públicamente para desmentir lo que calificó como una “campaña de infamación y desprestigio” en su contra en plena carrera electoral.

Según explicó, en las últimas semanas han proliferado perfiles y grupos de WhatsApp creados, a su juicio, “ad hoc” al inicio de la campaña para dañar su imagen. Flores señaló que estos espacios, que en un primer momento difundían rumores en tono humorístico, con “retranca”, han pasado “al ámbito personal y profesional”, lo que la ha llevado a responder públicamente.

La docente universitaria afirmó que estas cuentas están gestionadas desde un “cobarde anonimato” y denunció que han difundido bulos relacionados tanto con su labor académica como con su entorno familiar.

Sin acusaciones directas a la otra candidata

Flores ni confirmó ni desmintió que la otra aspirante al Rectorado, Rosa Crujeiras, esté detrás de esta tendencia. Sí señaló que todos estos contenidos siguen “una línea de apoyo” a su rival, aunque aclaró que no está afirmando que Crujeiras sea promotora de la campaña.

“Quiero pensar que no es así”, manifestó. No obstante, añadió que si Crujeiras conoce esta dinámica y no la denuncia porque considera que le beneficia, “también le está dando aire”.

Desmentido punto por punto

Durante su intervención, Maite Flores fue respondiendo uno por uno a algunos de los rumores más difundidos. Negó que, en caso de ser elegida rectora, vaya a privatizar las residencias universitarias o a cerrar el hospital veterinario universitario de Lugo. También desmintió que pretenda obligar a que la docencia de los másteres se imparta exclusivamente en castellano.

En el plano personal, rechazó que haya querido enchufar a su hermano o a su marido como gerentes de la USC. Aclaró que su hermano ocupa un puesto directivo en el Sergas con el que, según afirmó, “está muy a gusto”, mientras que su marido trabaja en una multinacional en la que, añadió, “está encantado”.

Aprovechando esta cuestión, negó con rotundidad otro de los bulos difundidos, según el cual la empresa de su marido estaría desviando fondos para financiar su campaña electoral. Lo calificó de “falso” y aseguró que su candidatura tampoco ha sido financiada ni por la Xunta ni por el Partido Popular.

Finalmente, rechazó una acusación especialmente grave: que hubiera manipulado las notas de su hija para facilitar su acceso a la carrera de Medicina. “Quien me conoce sabe que nunca haría esto”, afirmó.

Advertencia de acciones legales

Maite Flores concluyó su comparecencia advirtiendo de que, si continúan estas dinámicas de difamación, que considera que ya no pueden calificarse de anecdóticas, no deben quedar impunes y tomará medidas legales para denunciar lo que define como una campaña organizada de desprestigio.