Santiago de Compostela

José Antonio Pérez Docampo convierte Santiago en un escenario de Fargo con su libro ‘Disfraces’

El periodista aborda los casos de Asunta y el robo del Códice Calixtino en una obra presentada en el Hotel Monumento San Francisco junto al juez José Antonio Vázquez Taín

Eladio Lois
Eladio Lois
27/02/2026 11:57
José Antonio Pérez Docampo presentó ‘Disfraces’ en el Hotel Monumento San Francisco
José Antonio Pérez Docampo presentó ‘Disfraces’ en el Hotel Monumento San Francisco
Cedida
Santiago de Compostela volvió este jueves sobre algunos de los episodios más oscuros de su historia reciente con la presentación de ‘Disfraces’, el nuevo libro del periodista José Antonio Pérez Docampo, publicado por Edicións Bolanda. La cita, celebrada en el Hotel Monumento San Francisco, reunió a un público que llenó la sala para asistir a la conversación entre el autor y el juez José Antonio Vázquez Taín, instructor de los dos casos que vertebran la obra.

Pérez Docampo define el libro como “un relato sobre persoas normais disfrazadas de delincuentes ou os días nos que Santiago de Compostela semella ser unha especie de Fargo”, en alusión a la conocida serie televisiva en la que ciudadanos aparentemente corrientes se ven envueltos en situaciones criminales excepcionales.

Entre la novela y el ensayo

A medio camino entre la narración literaria y el análisis ensayístico, la obra se centra en dos crímenes que marcaron a la ciudad: el asesinato de la niña Asunta Basterra Porto y el robo del Códice Calixtino. El autor, que siguió ambos casos de cerca como periodista, propone una lectura apoyada en la psicología criminal y en paralelismos cinematográficos para tratar de comprender qué lleva a personas integradas en su entorno social a cometer actos de enorme gravedad.

El libro pone el foco en Manuel Fernández Castiñeiras, autor del robo del Códice, y en Alfonso Basterra y Rosario Porto, condenados por el asesinato de su hija. Pérez Docampo aclara que no busca ofrecer nuevas hipótesis ni reescribir la historia judicial, sino profundizar en las motivaciones y en el proceso que conduce a que “veciños, familiares, compañeiros de traballo” crucen una línea que parecía impensable.

Documentación inédita y análisis sereno

Entre los materiales que incorpora la obra figuran varias cartas manuscritas enviadas por Rosario Porto y Alfonso Basterra a personas próximas tras más de un año en prisión, así como las ya conocidas misivas intercambiadas entre ambos desde el centro penitenciario de Teixeiro, cuando tenían prohibida la comunicación directa por orden judicial.

También se incluye la declaración notarial redactada por Fernández Castiñeiras el 14 de febrero de 2013, acompañada de un manuscrito de quince páginas en el que denunciaba supuestos robos y comportamientos inapropiados en el seno de la Iglesia.

Durante la presentación, el juez José Antonio Vázquez Taín aseguró que el libro le había gustado “tanto” que lo leyó en dos ocasiones, en un diálogo que giró en torno a los límites entre la normalidad y la conducta criminal.

En su tramo final, ‘Disfraces’ amplía la mirada y ofrece un repaso por la crónica negra compostelana de los últimos cincuenta años, desde un crimen por celos en 1977 hasta el asesinato de un carnicero en la plaza de Abastos en 2024.

Ya disponible

El volumen ya está a la venta. En el prólogo, el periodista Benito Leiro sostiene que se lee “co tenso deleite das mellores novelas policial-xudiciais”, mientras que Arturo Reboyras subraya en el epílogo el valor de estar basado en información de primera mano.

