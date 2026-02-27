El PSdeG exige a la Xunta la reparación urgente de los colegios de Santiago y acusa al PP de “mirar para otro lado”

Aitor Bouza, diputado autonómico y secretario general del PSdeG de Santiago Cedida

El diputado en el Parlamento de Galicia y secretario general del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, reclamó a la Xunta que asuma “ya” la reparación de las deficiencias existentes en los centros educativos de Compostela y deje de “mirar para otro lado” ante unas demandas que, según subrayó, llevan meses siendo reiteradas por la comunidad educativa.

Bouza aseguró que el PSdeG va a “hacer gala de compostelanismo” defendiendo los intereses de la ciudadanía y reclamando “que se reparen los centros educativos de esta ciudad”, en referencia a las reivindicaciones trasladadas también en el Pleno municipal.

Foco en el CEIP Santiago Apóstol y el CEIP de Fontiñas

El dirigente socialista puso el acento en dos casos concretos: el CEIP Santiago Apóstol y el CEIP de Fontiñas. En el primero, advirtió de que la falta de una rehabilitación integral “lleva meses, por no decir años”, especialmente en lo que respecta a la cubierta y a las infraestructuras deportivas, una situación que calificó de inaceptable.

En este contexto, Bouza ironizó sobre la actitud de algunos responsables políticos al señalar que “no sabemos si van a hacer recogidas de firmas o grandes declaraciones públicas, pero lo que hay que hacer es arreglar las deficiencias”, recordando que estas carencias “no son nuevas” y se prolongan en el tiempo.

El diputado anunció que el PSdeG llevará al Parlamento de Galicia la exigencia de incorporar en los presupuestos de 2026 partidas específicas para actuar de manera urgente en estos centros, al considerar que “Santiago no puede esperar”.

Recortes y falta de profesorado

Además de las infraestructuras, Bouza advirtió de que la comunidad educativa también “está padeciendo esos recortes educativos que lleva a cabo el Partido Popular”, especialmente por la falta de profesorado para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.

El PSdeG manifestó su apoyo a la movilización convocada para este sábado en defensa de más medios y recursos y confirmó que participará en la concentración, en coherencia con su compromiso de “escucha activa de la comunidad educativa”.

Para concluir, Bouza afirmó que “Santiago merece compromiso real con la educación pública”, insistiendo en que ese compromiso debe materializarse “tanto en las infraestructuras como en el profesorado”.

Críticas por el contrato del agua

En respuesta a preguntas de los periodistas, el secretario general del PSdeG de Santiago también cargó contra la postura mantenida por el portavoz del Partido Popular en el Pleno en relación con el contrato del agua, calificándola de “absoluta irresponsabilidad”, al entender que “decía que haría una cosa y la contraria en la misma frase”.

A su juicio, esa actitud “no puede castigar a los vecinos y vecinas de Compostela” y advirtió de que “la irresponsabilidad del Partido Popular la va a pagar a día de hoy la vecindad de Compostela”, especialmente en el rural, donde las mejoras en las infraestructuras hidráulicas siguen pendientes.