El PP llevará al Pleno un plan de compensación para frenar el goteo de cierres comerciales en Santiago

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, anunció este jueves que su grupo llevará a uno de los próximos plenos del Concello el Plan de Compensación Municipal elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) para apoyar a pequeños comercios perjudicados por obras urbanas.

La propuesta fue presentada en la capital gallega por el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, quien explicó que el objetivo es establecer un régimen de ayudas y rebajas fiscales para aquellos negocios que acrediten una pérdida mínima del 20% en su facturación anual como consecuencia directa de actuaciones urbanísticas prolongadas.

Bonificación del 50% en tasas e impuestos

El plan contempla una bonificación del 50% de las tasas e impuestos municipales para los autónomos que puedan justificar esa caída de ingresos durante un periodo determinado. Según detalló Abad, la compensación sería compatible con otras líneas de apoyo que puedan conceder distintas administraciones públicas, ya sean autonómicas, estatales o municipales.

“Sabemos que los recursos económicos son limitados en el ámbito municipal, pero sabemos que los recursos económicos de los autónomos son mucho más limitados y por lo tanto, lo que pedimos es que ante una situación de prolongación de obras se establezca un plan de compensación municipal”, expuso el presidente de UPTA, quien mostró su deseo de que la propuesta sea debatida en el pleno y que los grupos políticos “sean sensibles” a la situación del colectivo.

Alerta por el cierre de comercios

En este contexto, Verea alertó de la “pérdida de 100 comercios en los últimos meses y de la existencia de 700 empresas menos en la ciudad que hace ocho años”. Además, señaló que en lo que va de 2026 “cerraron 41 comercios”, siendo el sector textil el más afectado por la falta de relevo generacional.

El portavoz popular puso como ejemplo el reciente cierre de Seijas, una zapatería histórica de la ciudad. “Es un goteo constante de comerciantes históricos de esta ciudad que dejan su negocio y no encuentran relevo. Tiene que haber una estrategia que ponga en contacto a los que tienen derecho a descansar con los nuevos que quieren dar un paso adelante”, indicó.

Verea reafirmó su compromiso de defender la iniciativa en el pleno municipal, aunque lamentó que “muchas de las cuestiones que su partido propone y salen adelante quedan en el olvido”.