Dodro convierte el arte en herramienta de prevención contra los incendios forestales

Más de 200 escolares y usuarios del Centro de Día se implicaron en la iniciativa de sensibilización ambiental impulsada en Dodro Cedida

El Concello de Dodro acogió durante el mes de febrero el proyecto Incendios/Contralumes, una iniciativa que combina arte y educación con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la prevención de incendios forestales y el cuidado de los montes en un contexto marcado por el cambio climático.

El impulsor de la propuesta es el artista Lois Gil Magariños, que planteó el proyecto como una herramienta de concienciación social frente a una problemática recurrente en Galicia. La premisa es clara: la lucha contra el fuego no solo depende de la extinción, sino también de la prevención y de la formación de la ciudadanía.

Una exposición internacional en el CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

La iniciativa se estructuró en dos partes diferenciadas. Por un lado, se instaló en el CPI Eusebio Lorenzo Baleirón una muestra artística compuesta por más de un millar de postales sobre la temática de los incendios forestales, con la participación de artistas y entidades procedentes de 24 países.

Paralelamente, y en colaboración con el área municipal de Cultura, se desarrollaron diversas actividades pedagógicas conducidas por el propio Lois Gil Magariños. En ellas participaron agentes y personal de la brigada del Distrito Forestal IV de la Xunta de Galicia, así como miembros de los Equipos de Planificación y Análisis de Incendios Forestales (EPAIF), dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Formación práctica y participación intergeneracional

Durante varias jornadas, estos profesionales coordinaron visitas guiadas a la exposición y abordaron cuestiones como las especies pirófitas, las prácticas y normativas que regulan el uso y cuidado del monte, además de explicar su labor diaria mediante demostraciones con herramientas y vehículos específicos.

La exposición Incendios/Contralumes reunió más de un millar de postales de artistas y entidades de 24 países en el CPI Eusebio Lorenzo Baleirón Cedida

En la experiencia participaron 117 alumnos de Educación Primaria del CPI Eusebio Lorenzo Baleirón, 78 escolares de Educación Infantil del CRA Dodro-Padrón y 40 personas usuarias del Centro de Día de Dodro, junto con sus respectivos equipos docentes y profesionales.

Desde el Concello destacan que el proyecto puso en valor la educación, la cultura y el trabajo comunitario en red como pilares fundamentales para implicar a la ciudadanía en la protección del entorno natural. El consistorio agradeció la implicación de las personas, entidades y profesionales participantes, así como la iniciativa de Lois Gil Magariños en una propuesta que busca combatir los incendios forestales y los riesgos asociados al cambio climático.