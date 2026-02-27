Abierta la inscripción para la XLIII Olimpiada Gallega de Química

Estudiantes de bachillerato de centros de Santiago y su área podrán participar Vedrana Filipović

La Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de Galicia (Colquiga), anima al alumnado de bachillerato de los centros educativos de la ciudad de Santiago de Compostela y de su área de influencia a participar la XLIII Olimpiada Gallega de Química, que se celebrará el próximo 13 de marzo de 2026 en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense y Vigo. El plazo para inscribirse finaliza el próximo día 7 de marzo de 2026.

La XLIII Olimpiada Gallega de Química, según destaca Juan Sanmartín, vicepresidente de la Asociación de Químicos de Galicia y coordinador de la prueba, “es una ocasión para poner a prueba los conocimientos de química, medir las capacidades y crecer como estudiante”.

La XLIII Olimpiada Gallega de Química homenajea este año a Pelayo Rubido, un químico ligado profesionalmente al sector de la automoción y fundador del laboratorio de control ambiental Auquilab. Este profesional de la química tuvo un papel clave en la creación y consolidación de las Olimpiadas de Química en España. Fue nombrado en 1986 Coordinador Nacional.

Pruebas de 2026

Las pruebas de la XLIII Olimpiada Gallega de Química en 2026 se realizarán simultáneamente en cinco ciudades gallegas: Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo, el viernes, 13 de marzo, a las 16.30 horas. La Asociación de Químicos de Galicia mantiene abierta la inscripción hasta el 7 de marzo. El alumnado podrá apuntarse vía online.