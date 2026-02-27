Mi cuenta

A Real Filharmonía de Galicia conmemora 30 anos cun concerto central en Santiago

A actuación do 28 de febreiro no Auditorio de Galicia marca un dos fitos da programación especial do aniversario da orquestra

Redacción
27/02/2026 17:06
O concerto do 28 de febreiro no Auditorio de Galicia forma parte do programa co que a Real Filharmonía de Galicia celebra o seu 30º aniversario en 2026
O concerto do 28 de febreiro no Auditorio de Galicia forma parte do programa co que a Real Filharmonía de Galicia celebra o seu 30º aniversario en 2026
Concello de Santiago
A Real Filharmonía de Galicia celebra en 2026 o seu 30 aniversario cunha programación especial que combina memoria, recoñecemento e mirada cara ao futuro. O concerto conmemorativo do vindeiro 28 de febreiro en Santiago de Compostela será un dos momentos centrais desta celebración, concibido como un percorrido pola traxectoria da orquestra e ás persoas que fixeron posible o seu desenvolvemento ao longo de tres décadas.

Fundada en 1996 co obxectivo de converterse nun proxecto cultural estable ao servizo da cidade e do país, a Real Filharmonía de Galicia consolidouse como unha das institucións musicais de referencia en Galicia e no ámbito estatal. Ao longo destes anos, a orquestra realizou máis de 1.500 concertos, colaborou con centos de solistas e directores convidados e reuniu a millares de espectadores no Auditorio de Galicia e noutras salas.

Nun momento no que as institucións culturais están chamadas a redefinir o seu papel, a Real Filharmonía de Galicia quere reafirmar o seu compromiso cun modelo de orquestra pública aberta, reflexiva e conectada co seu tempo. Tal e como sinala o seu director titular e artístico, Baldur Brönnimann, unha orquestra do século XXI non pode limitarse á interpretación do gran repertorio, senón que debe contribuír activamente ao diálogo cultural, á creación de novo patrimonio musical, á formación das novas xeracións e á construción dunha relación viva coa sociedade.

Desde a perspectiva da xestión, a directora técnica Sabela García Fonte subliña os desafíos actuais do sector: “O gran reto das orquestras públicas é a relevancia social. Deben chegar a públicos diversos, xerar comunidade e demostrar o seu impacto cultural e educativo na cidadanía”.

Homenaxe a Helmuth Rilling

O concerto de aniversario incluirá unha homenaxe especial á figura de Helmuth Rilling, recentemente falecido, cuxa pegada artística e humana permanece profundamente vinculada á historia da Real Filharmonía de Galicia. Como primeiro director titular, Rilling foi determinante na creación do son, da disciplina artística e da identidade musical da orquestra. A súa visión contribuíu a establecer os estándares de calidade que continúan definindo o proxecto trinta anos despois.

Un aniversario que mira cara ao futuro

A temporada 2025–2026, titulada 'Historias', articúlase arredor da memoria da institución e da súa proxección cara ao futuro, con iniciativas como o 'Proxecto Cometas', que inclúe 16 encargos a compositoras e compositores actuais.

Nos concertos de abono desta temporada programaranse 1.170 minutos de música, dos cales aproximadamente o 19 % corresponde a obras de creadoras e creadores vivos.

