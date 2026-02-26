Un hombre fallece tras ser atropellado en San Lázaro, en Santiago de Compostela

Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo) Eladio Lois

Un hombre de 50 años ha fallecido en la tarde de este jueves tras sufrir un atropello en Santiago de Compostela.

La central de Emergencias recibió el aviso en torno a las 17.30 horas, a través de la llamada de un particular que alertó de un atropello en la calle Edison, en el barrio de San Lázaro.

En la comunicación se advertía de que podía tratarse de un accidente grave, lo que motivó la activación de un amplio dispositivo. Desde el 112 se dio aviso a la Policía Local, que ya tenía constancia del suceso, así como a los bomberos de Santiago y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Finalmente, los profesionales de Urgencias desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento del varón.