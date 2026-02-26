Santiago retoma la licitación del transporte urbano tras caer todas las impugnaciones

Bus urbano de Santiago de Compostela Eladio Lois

La licitación del nuevo contrato del autobús urbano de Santiago de Compostela vuelve a ponerse en marcha. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha rechazado todos los recursos presentados contra los pliegos municipales, lo que permite reanudar un procedimiento que había quedado suspendido de forma cautelar.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicó este miércoles que el órgano autonómico comunicó al Concello el rechazo de los cinco recursos formulados por empresas del sector. Según detalló, las impugnaciones han sido inadmitidas o desestimadas, por lo que el proceso puede continuar su tramitación.

Reanudación del plazo de ofertas

La decisión del Tacgal implica también que se reactive el periodo de presentación de ofertas, que inicialmente estaba previsto que concluyese el 9 de febrero. Aunque el Concello no estaba obligado a hacerlo, optó por suspender ese plazo “de forma prudente” mientras se mantenía la medida cautelar.

Por el momento, no se han anunciado nuevos plazos para la presentación de propuestas, que deberán fijarse tras la reactivación formal del procedimiento administrativo.

Un contrato de 128,5 millones

La presentación de recursos, según había señalado previamente la regidora, es habitual en contratos de gran volumen económico. En este caso, el nuevo contrato del transporte urbano asciende a 128,5 millones de euros, lo que lo convierte en una de las principales adjudicaciones del mandato.

De acuerdo con lo avanzado por la Administración local el pasado mes de diciembre, el contrato incluirá la renovación de la flota de autobuses, la actualización de la aplicación móvil del servicio y una subida de las tarifas.